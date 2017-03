GNW-News: Bombardier erhält Auftrag von VBZ über die Lieferung von 70 FLEXITY Strassenbahnen

Bombardier erhält Auftrag von VBZ über die Lieferung von 70 FLEXITY Strassenbahnen

* Vertrag mit Option über die Abnahme weiterer 70 Fahrzeuge

* Moderne FLEXITY Strassenbahnen bieten 20% höhere Beförderungskapazität

gegenüber den derzeit eingesetzten Fahrzeugen

Berlin, 03. März 2017 -

Der führende Anbieter von Mobilitätslösungen Bombardier Transportation und die

Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben am 2. März 2017 einen Vertrag über die

Lieferung von 70 siebenteiligen Einrichtungsniederflur-Tramzügen des Typs

FLEXITY, mit Option auf weitere 70 Fahrzeuge, unterzeichnet. Der Grundpreis der

Fahrzeuge des ersten Abrufes beläuft sich auf circa 300 Millionen CHF (281

Millionen Euro, $296 Millionen US). Das erste Tram wird ab Ende 2019 geliefert.

FLEXITY Zürich beruht auf einer vielfach bewährten Plattform und wurde speziell

auf die Bedürfnisse der Stadt weiterentwickelt. Das Fahrzeug erfüllt höchste

Ansprüche in Bezug auf Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Energieverbrauch,

Barrierefreiheit sowie Vibrationen und Lärmemissionen und fügt sich nahtlos in

das Stadtbild von Zürich ein.

Dr. Guido Schoch, Direktor Verkehrsbetriebe Zürich: "Alle Komponenten der

FLEXITY sind klug aufeinander abgestimmt und auf dem neusten Stand der Technik.

Der Nutzen für die Passagiere ist hoch, ebenso die Wirtschaftlichkeit aufgrund

günstiger Betriebskosten und neuster Technik. Zudem bietet das Tram bestmögliche

Sicherheit und Ergonomie."

Stéphane Wettstein, Geschäftsführer Bombardier Transportation (Switzerland) AG

freut sich: "Die VBZ haben sich für ein modernes und ausgereiftes Produkt

entschieden. Mit diesem Entscheid wird eine jahrzehntelange Partnerschaft weiter

vertieft, was letztendlich allen Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs

in der Stadt Zürich dient."

Wartungsfreundlich, strapazierfähig, sowie leicht zu reinigen stellt sich das

FLEXITY-Tram über die Lebensdauer besonders kostengünstig, etwa durch die

modulare Bauweise und den durchdachten Innenausbau, im Unterhalt dar.

FLEXITY Zürich ist durchgehend barrierefrei. Der verbesserte Personenfluss und

rasche Fahrgastwechsel erhöhen die Beförderungskapazität gegenüber den heute

eingesetzten Fahrzeugen um rund 20 Prozent und wirken sich für den Betreiber

entsprechend positiv auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis pro Passagier aus.

Bombardier FLEXITY-Straßenbahnen, speziell auf die Bedürfnisse der Stadt

ausgerichtet, sind bereits in Basel in Betrieb. Weltweit wurden bisher über

1.600 FLEXITY 100% Niederflurstraßenbahnen verkauft. Insgesamt sind mittlerweile

rund 5.000 Bombardier Straßen- und Stadtbahnen in Europa, Asien, Australien und

Nordamerika im Einsatz oder bestellt.

Bombardier beschäftigt in der Schweiz rund 1'200 Mitarbeitende und ist mit dem

Standort Zürich und dem Werk in Villeneuve (VD) sowie dem Service-Stützpunkt

Oberwil (BL) einer der grössten Lieferanten von Schienenverkehrstechnik der

Schweiz. Bombardier Schweiz hat in den vergangenen Jahren verschiedene

Triebzüge, Reisezugwagen, Lokomotiven und Strassenbahnen an die Betreiber im

Schweizer Markt geliefert und betreut mit umfassenden Services Dienstleistungen

die Kundenflotten über die gesamte Lebensdauer.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Bahntechnik

und verfügt über das breiteste Portfolio der Branche. Zur Produktpalette zählen

das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie

Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette

Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen Bahndienstleistungen und

Elektromobilität aktiv. Als innovativer Vorreiter setzt Bombardier

Transportation kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und

schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für

Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und

Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier

Transportation hat rund 37.150 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich

in Berlin.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller für Flugzeuge und Züge. Den

Blick in die Zukunft gerichtet, fördert und entwickelt Bombardier weltweit

effiziente, nachhaltige und bequeme Mobilitätslösungen. Es sind die Fahrzeuge,

Dienstleistungen und vor allem die Mitarbeiter, die Bombardier zu einem weltweit

führenden Unternehmen im Verkehrssektor machen.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Die Aktien des

Unternehmens werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt.

Bombardier ist auf dem Dow Jones-Nachhaltigkeitsindex (DJSI North America)

gelistet. Für das Geschäftsjahr 2016 weist das Unternehmen einen Umsatz von

16,3 Milliarden USD aus. Neuigkeiten und Informationen sind unter bombardier.com

abrufbar; oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

