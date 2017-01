GNW-News: Bombardier gibt organisatorische Veränderungen zur Unterstützung des Turnaround-Plans bekannt

Bombardier gibt organisatorische Veränderungen zur Unterstützung des Turnaround-Plans bekannt

Bombardier Inc. /

Bombardier gibt organisatorische Veränderungen zur Unterstützung des

Turnaround-Plans bekannt

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Jan 25, 2017) - Bombardier (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) hat heute folgende Veränderungen zu den

Verantwortungsbereichen der Mitglieder seines Führungsstabs bekannt gegeben. Mit

sofortiger Wirkung übernimmt Nico Buchholz eine neue Funktion als Senior Vice

President, Strategic Initiatives, und Jim Vounassis übernimmt die Aufgaben des

Chief Procurement Officer und leitet weiterhin auch die betriebliche

Transformation als Chief Transformation and Procurement Officer von Bombardier.

"Nico, der im September 2015 zu Bombardier kam und im Unternehmen als Chief

Procurement Officer tätig war, war wesentlich an der Erstellung einer eher

zentralisierten, fokussierten und effizienten Beschaffungsorganisation

beteiligt", sagte Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer,

Bombardier Inc. "Aufgrund seiner herausragenden Leistungen hat das Unternehmen

erhebliche Einsparungen erzielt, seine Beziehungen zu Lieferanten verstärkt und

ist gut positioniert, um die Kostenreduzierungen zu erzielen, die zur

Unterstützung unseres Turnaround-Plans notwendig sind."

"In dieser neuen Position wird Nico eng mit mir und der Führungsebene von

Bombardier zusammenarbeiten, um wichtige Wachstumsinitiativen in unserem

Schienenverkehrs- und Luftfahrtgeschäft umzusetzen", führte Bellemare weiter

aus. "Nico ist aufgrund seiner umfassenden Führungserfahrung, seinen

Fachkenntnissen und Beziehungen im Luftfahrt- und Industriesektor die ideale

Besetzung für diese Position."

In der Zukunft werden die weltweiten Beschaffungsaktivitäten von Jim Vounassis

geleitet. Jim kam im Juni 2015 zu Bombardier und war als Chief Transformation

Officer des Unternehmens tätig; er hatte die Aufgabe, die betrieblichen Abläufe

des Unternehmens zu verändern, Kosten zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern

und die Wachstumsziele von Bombardier zu unterstützen.

"Die hervorragenden Leistungen von Jim in den letzten 18 Monaten als Leiter des

Transformationsprozesses für die betrieblichen Abläufe von Bombardier haben uns

dabei geholfen, eine stabile Basis für Wachstum zu schaffen und das Unternehmen

in eine Position zu versetzen, um seine Ziele für das Jahr 2020 zu erreichen und

den Kunden und Anteilseignern einen höheren Wert zu liefern", sagte Bellemare.

"Die Erweiterung von Jims Aufgabenbereich durch die Übernahme des globalen

Beschaffungswesens stellt eine natürliche Entwicklung der Transformation unserer

betrieblichen Abläufe dar, da wir uns darauf konzentrieren, eine höhere

Effizienz in unserer erweiterten Lieferkette zu erzielen."

Herr Buchholz und Herr Vounassis werden beide auch weiterhin Herrn Bellemare als

Mitglieder des Führungsstabs von Bombardier unterstehen.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Mrd. US$ erwirtschaftet.

Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung - oder

folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier und The Evolution of Mobility sind Markenzeichen von Bombardier Inc.

oder seiner Tochtergesellschaften.

Kontakt:

Simon Letendre

Senior Advisor, Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 5727

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com