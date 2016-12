GNW-News: Bombardier gibt vollständigen Rückkauf seiner 2018 fälligen Senior Notes mit 7,5 % bekannt

Bombardier gibt vollständigen Rückkauf seiner 2018 fälligen Senior Notes mit 7,5 % bekannt

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Dec 21, 2016) - Bombardier Inc. (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen, wie in

der am 21. November 2016 veröffentlichen Ankündigung des Rückkaufs (die

"Ankündigung") dargelegt, alle seine 2018 fälligen Senior Notes mit 7,5 % (CUSIP

No. 097751AS0 (144A) / ISIN No. USC10602AN70 (Reg. S)) (die "Notes")

zurückgekauft hat.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und ist in

Rechtssystemen, in dem derartige Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe

ungesetzlich sind, nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf zu betrachten.

Die hier genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem United

States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den

staatlichen Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems

registriert werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den

USA angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von derartigen

Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden

nicht für den öffentlichen Vertrieb gemäß den geltenden kanadischen

Wertpapiergesetzen qualifiziert und werden dies auch zukünftig nicht sein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem

Folgendes beinhalten können: Aussagen über Zweck, Führung, Ausrichtungen, Ziele,

Prioritäten, Markt und Strategien, Finanzlage, Überzeugungen, Perspektiven,

Pläne, Erwartungen, Vorwegnahmen, Einschätzungen und Absichten des Unternehmens;

über die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage, Perspektiven und Trends der

Branche; den erwarteten Anstieg der Nachfrage nach Produkten und

Dienstleistungen; Produktentwicklung, einschließlich der geplanten Designs,

Eigenschaften, Kapazitäten oder Leistungen; den erwarteten oder geplanten

Einsatz von Produkten und Dienstleistungen, Aufträgen, Auslieferungen, Tests,

Vorlaufzeiten, Zertifizierungen und Projektumsetzung im Allgemeinen; die

Wettbewerbsposition; die erwarteten Auswirkungen des rechtlichen und

regulatorischen Umfelds und von Gerichtsverfahren auf das Unternehmen und den

Geschäftsbetrieb des Unternehmens; verfügbare Liquidität und laufende

Überprüfung der strategischen und finanziellen Alternativen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von

zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen - wie "könnte", "wird", "erwarten",

"beabsichtigen", "annehmen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "verlaufen",

"beibehalten" oder "ausrichten", der Negation und Variation dieser Begriffe

sowie an ähnlichen Begriffen. Zukunftsgerichtete Aussagen setzen naturgemäß

voraus, dass die Unternehmensleitung Vermutungen anstellt, und sie unterliegen

wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens in zukünftigen

Zeiträumen wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder denen, die in

den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen können. Wenngleich

die Unternehmensleitung diese Annahmen auf Grundlage der zurzeit zur Verfügung

stehenden Informationen für vernünftig und angemessen hält, besteht die Gefahr,

dass sie möglicherweise nicht korrekt sind.

Bestimmte Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten wesentlich

abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit dem Umfeld des Unternehmens (z.

B. Risiken im Zusammenhang mit der Finanzlage der Fluggesellschaften, von

Geschäftskunden der Flugzeug- und der Bahnindustrie; die Handelspolitik;

verstärkter Wettbewerb; politische Instabilität und höhere Gewalt),

operationelle Risiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer

Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung des Neugeschäfts; Zertifizierung und

Zulassung von Produkten und Dienstleistungen; Festpreis- und

Festterminverpflichtungen und die Ausführung des Produktions- und

Projektmanagements, Druck auf den Geldfluss aufgrund von Projekt-Zyklus-

Schwankungen und Saisonalität; die Fähigkeit des Unternehmens zur erfolgreichen

Umsetzung und Ausführung seiner Strategie und seines Umwandlungsplans; Geschäfte

mit Partnern; Leistungsansprüche im Rahmen der Produktgarantie und behaupteter

Schäden oder Verluste, regulatorische und rechtliche Verfahren; die Umwelt;

Abhängigkeit von bestimmten Kunden und Lieferanten; Humanressourcen;

Abhängigkeit von Informationssystemen; Abhängigkeit von und Schutz der Rechte an

geistigem Eigentum; Angemessenheit des Versicherungsschutzes);

Finanzierungsrisiken (z. B. Risiken in Bezug auf Liquidität und Zugang zu den

Kapitalmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Altersversorgungsleistungen;

Kreditrisiko; beträchtliche bestehende Schulden und Erfordernisse von

Zinszahlungen; bestimmte restriktive Kreditbedingungen; Finanzierungshilfen

zugunsten bestimmter Kunden; Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung);

Marktrisiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen;

Zinsänderungen; Absinken von Restwerten; Erhöhungen der Rohstoffpreise oder

Inflation von Wechselkursschwankungen). Weitere Informationen finden Sie im

Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" unter dem Stichpunkt "Sonstiges" im

Lagebericht (MD&A) des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr mit Abschluss

zum 31. Dezember 2015 und für die Drei-Monats- und Neun-Monats-Berichtszeiträume

mit Abschluss zum 30. September 2016. Weitere Informationen in Bezug auf die

Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

zugrunde liegen, finden Sie in der Einleitung und in den Abschnitten zu

zukunftsgerichteten Aussagen im Konzernabschlussbericht für das Geschäftsjahr

mit Abschluss zum 31. Dezember 2015.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren, die

zukünftiges Wachstum, Ergebnisse und Leistungen beeinträchtigen können, nicht

erschöpfend ist, und dass sie kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete

Aussagen setzen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Aussagen

wider und können sich später ändern. Soweit nichts anderes durch die anwendbaren

Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede

Absicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen

ab und übernimmt diesbezüglich keine Verpflichtung, sei es infolge von neuen

Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig. Die hierin genannten

zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als

solche ausgewiesen.

Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 5727

http://www.bombardier.com