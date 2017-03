GNW-News: Datalliance erweitert die cloudbasierte VMI-Plattform (Vendor Managed Inventory) um neue Funktionen

Datalliance erweitert die cloudbasierte VMI-Plattform (Vendor Managed Inventory) um neue Funktionen

Die jüngste Version bietet neue Funktionen für globale Verbraucher- und

Industriemärkte

CINCINNATI, 1. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datalliance kündigt die sofortige

Verfügbarkeit der neuesten Version seiner cloudbasierten VMI-Plattform an.

Verschiedene wichtige neue Funktionen bieten in wesentlichen Bereichen der

Software vor allem verbesserte Produktivität, Flexibilität und

Benutzerfreundlichkeit. Wie bei allen Versionen beruhen die Verbesserungen auf

dem Feedback der globalen Nutzer-Community und der Datalliance-eigenen Vision

für die Weiterentwicklung des VMI-Prozesses. Die neuen Funktionen sind für

Datalliance-Kunden und deren Handelspartner sofort verfügbar, ohne zusätzliche

Kosten und ohne die Notwendigkeit, Software zu installieren oder zu

aktualisieren. Datalliance stellt dreimal jährlich Softwareerweiterungen bereit.

Insgesamt wurden bis heute über 50 Versionen veröffentlicht.

Zu den Besonderheiten dieser Version gehören:

* Verbesserte Event-Workbench: Neue Optionen für die Aktualisierung, Anzeige

und Detailanzeige per Drill-Down optimieren die Handhabung von

Promotions/Events.

* Neuer interaktiver Datei-Upload: Diese Funktion optimiert z. B. das

Verfahren zum Hochladen bestimmter Mengen für Promotions/Events in

Datalliance.

* Verbesserte Handhabung von externen Prognosen: Die Möglichkeit, interaktiv

aus drei Prognosen (vom System generiert, bereinigt und extern) auszuwählen

und zu vergleichen, um die Prognose für die Bestandsführung festzulegen.

* Verbesserte Transportplanung: Sichtbarkeit der individuellen, für jeden

Transport (z. B. LKW) zugeteilten Promotion-/Event-Stückzahlen sowie die

Möglichkeit, optional Auftragsnotizen in die übertragene ausgehende

Auftragsmitteilung aufzunehmen.

* Verbesserte Verarbeitung von Rückläufern: Ein neues, intuitiveres und

flexibleres Arbeitsblattformat sowie die Möglichkeit, Ergänzungen zu vom

System generierten Rückläufervorschlägen zu machen.

Wie bei jeder neuen Version sind auch bei dieser verschiedene allgemeine

technische und leistungsbezogene Verbesserungen inbegriffen, die die

Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems als Ganzes weiter

unterstützen.

Über Datalliance

Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und

Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie

VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnlicher Konzepte. Datalliance,

bereitgestellt als cloudbasierte Plattform und unterstützt von einer umfassenden

Kundenbetreuung, erleichtert es Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen

aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn steigern lassen - durch eine

vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit,

durch Umschlagoptimierung und Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance

verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und

Zehntausende von Standorten für führende Unternehmen in Verbraucher- und

Industriemärkten. Weitere Informationen über Datalliance erhalten Sie auf

www.datalliance.com.

Kontakt: Brian Lindner, Datalliance

513-791-7272

https://www.datalliance.com/