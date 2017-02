GNW-News: Der zweiten jährlichen weltweiten Unternehmensbefragung von BroadSoft zufolge nimmt die Einführung von UCaaS stark zu, da Unternehmen immer mehr au...

Der zweiten jährlichen weltweiten Unternehmensbefragung von BroadSoft zufolge nimmt die Einführung von UCaaS stark zu, da Unternehmen immer mehr auf cloudbasierte Lösungen setzen

Bis 2020 werden voraussichtlich über die Hälfte der Unternehmen Cloud-UC-

Lösungen nutzen; eine Umfrage von Telekommunikationsanbietern weltweit deutet

zudem auf eine beschleunigte Einführung von cloudbasierten Contact-Center- und

-Teamarbeits-Services hin

GAITHERSBURG, Maryland, USA, 6. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Über die Hälfte

(51 %) der Unternehmen wird im Jahr 2020 voraussichtlich Cloud Unified

Communications (UCaaS/Hosted PBX) nutzen. Damit werden standortgebundene

Telefonanlagenlösungen (PBX) überflügelt, denn laut der zweiten jährlichen

Befragung von BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT) von Telekommunikationsanbietern und

Branchenführern weltweit steigen Unternehmen aller Größen zunehmend auf Cloud-

Lösungen für Unified Communications-, Teamarbeits- und Contact-Center-Services

um.

Die Ergebnisse der BroadSoft-Umfrage von 2016 zeigen, dass die Befragten für das

Jahr 2020 von einem UCaaS-/Hosted PBX-Anteil bei neu installierten Leitungen von

51 % ausgehen - ein Anstieg von 10 Prozent seit der Umfrage von 2015. Die

deutlichste Änderung beim Optimismus bezüglich der Cloud-Einführung ist im

Segment der großen Unternehmen festzustellen. Hier erwarten die

Telekommunikationsanbieter, dass 45 % der großen Unternehmen UCaaS/Hosted PBX

bis 2020 eingeführt haben werden - ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber der

Umfrage aus dem Vorjahr.

"Wir haben einen Wendepunkt erreicht, da die alten Telefonanlagen zunehmend auf

dem Rückzug sind und nicht mehr ersetzt oder durch gleichartige Systeme

aktualisiert werden. Die Cloud ist tragfähig, Breitbandanschlüsse sind

leistungsfähig genug, die PBX-Hersteller sind nicht mehr da und Mitarbeiter

brauchen mehr Mobilität", sagte Taher Behbehani, Chief Digital and Marketing

Officer von BroadSoft. "All dies legt die Einführung der Cloud und digitaler

Apps für Mobilgeräte nahe. Wir erreichen nun die Phase, in der die Technologie

dabei hilft, die Art, wie Menschen arbeiten, zu verbessern, statt vorzugeben,

wie sie zu arbeiten haben."

Wichtige Erkenntnisse aus der Umfrage:

Beschleunigte Einführung von Cloud UC und Wertsteigerung über alle Marktsegmente

hinweg

Während sich der Einsatz der Cloud in der Anfangsphase typischerweise auf das

Segment der kleinen Unternehmen konzentrierte, zeigen die Ergebnisse der

Umfrage, dass die Segmente der mittleren und großen Unternehmen nun rasch

aufholen. Die Befragten glauben, dass der Anteil von UCaaS/Hosted PBX bis 2020

wie folgt steigen wird:

* Kleine Unternehmen (unter 100 Beschäftigte): 55 % (Anstieg von sieben

Prozentpunkten seit der Umfrage von 2015)

* Mittelstandsunternehmen (100 - 999 Beschäftigte): 49 % (Anstieg von 11

Prozentpunkten seit der Umfrage von 2015)

* Großunternehmen (über 1.000 Beschäftigte): 45 % (Anstieg von 25

Prozentpunkten seit der Umfrage von 2015)

76 % der Befragten sagten auch, dass es die Cloud für Unternehmen einfacher

machen wird, modernste UC-Funktionen einzuführen - was zu einem höheren Wert für

Kunden und zu mehr Umsatzgelegenheiten führt.

Eine Infografik zu dieser Veröffentlichung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2afd0a9-ebeb-4a6f-aee8-

34b26ba879fa

Mobilitätsintegration und Benutzererlebnis sind wichtige Treiber für Cloud UC

Zwar hat die Mobilität für Unternehmen eine hohe Priorität, das Benutzererlebnis

von "Over The Top (OTT)" bereitgestellten Unified Communications in Echtzeit auf

Mobilfunkgeräten konnte bislang jedoch nicht mithalten. Aus diesem Grund hat

sich die native mobile Integration - also die Integration in das nativen

Wählmodul des Geräts - für Unternehmen als wichtiger Treiber für das

Benutzererlebnis herauskristallisiert. 89 % der Befragten glauben, dass native

mobile Integration eine wichtige Voraussetzung für mobile Lösungen ist.

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass 90 % der geschäftlichen UC-Nutzer eine

mobile Integration benötigen - eine Gelegenheit für

Telekommunikationsunternehmen, 2017 ein überragendes natives mobiles End-to-End-

Geschäftserlebnis zu bieten.

Cloud-Contact-Center-Momentum

Neben UC tendieren auch Contact-Center-Lösungen immer schneller Richtung Cloud.

Umfrageteilnehmer prognostizieren, dass 43 % der Arbeitsplätze von Contact-

Centern im Jahr 2020 cloudbasiert sein werden. 84 % der Befragten sehen auch

vorausschauende Analysefunktionen als wichtig für Endbenutzer an, was nahelegt,

dass Unternehmen zunehmend analysebasierte Cloud-Contact-Center-Lösungen

anstreben, die mit UC- und Teamarbeits-Anwendungen integrierbar sind, um das

Kundenerlebnis zu verbessern.

Teamarbeitsfunktionen sind eine wichtige Voraussetzung für geschäftliche Nutzer

Teamarbeit zeichnet sich zunehmend als wichtige Gelegenheit für

Telekommunikationsanbieter ab - ein deutlicher Trend, da Enterprise-Messaging-

Anwendungen im Unternehmen immer mehr an Zugkraft gewinnen. 78 % der Befragten

erklärten, dass Teamarbeitsfunktionen eine wichtige Voraussetzung für

Endbenutzer in ihren jeweiligen Märkten sind, und 95 % glauben, dass die

Integration von Teamarbeitsfunktionen in ihre UCaaS-Angeboten eine beachtliche

Geschäftsgelegenheit bietet.

BroadSoft führte die Befragung von 130 Telekommunikationsanbietern und

Branchenführern weltweit im vierten Quartal von 2016 bei der BroadSoft

Connections, der jährlichen Benutzerkonferenz von BroadSoft, durch. BroadSoft

ist weltweiter Marktführer für Unified Communication Software as a Service

(UCaaS) mit einem Marktanteil von 41 % gemäß Frost & Sullivan. Vor kurzem

übertraf das Unternehmen die Marke von 15 Millionen weltweit eingesetzten

cloudbasierten PBX/Hosted PBX-Leitungen.

Über BroadSoft:

BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikations-,

Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in

80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der

cloudbasierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren

Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr

Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und

Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine

bahnbrechende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com.

