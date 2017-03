GNW-News: GAM Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

GAM Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

GAM Holding AG /

GAM Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Johannes A. de Gier wird in den Ruhestand treten und hat beschlossen, sich

bei der bevorstehenden Generalversammlung nicht für eine Wiederwahl zu

stellen

* Der Verwaltungsrat schlägt vor:

* Hugh Scott-Barrett wiederzuwählen und ihn zum Präsidenten des

Verwaltungsrats zu wählen

* Diego du Monceau, Nancy Mistretta, Ezra S. Field und Benjamin Meuli

wiederzuwählen

* David J. Jacob als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen

Johannes A. de Gier hat beschlossen, in den Ruhestand zu treten und bei der

bevorstehenden Generalversammlung am 27. April 2017 nicht erneut für die Wahl

in den Verwaltungsrat zu kandidieren. Dieser Schritt erfolgt im Einklang mit

einer vom Verwaltungsrat langfristig geplanten Nachfolgelösung. Johannes A. de

Gier ist seit 2002 Präsident des Verwaltungsrats der GAM Holding AG und ihre

Vorgängereinheiten. Er hat wesentlich zur Etablierung von GAM als erfolgreiche,

globale, unabhängige reine Asset Management-Gesellschaft beigetragen, und der

Verwaltungsrat möchte ihm für seinen enormen Einsatz für die Gruppe über die

Jahre danken.

Der Verwaltungsrat hat potenzielle Kandidaten evaluiert und schlägt vor, Hugh

Scott-Barrett, seit 2009 Vorsitzender des Audit Committee, als

Verwaltungsratsmitglied zu bestätigen und ihn zum Präsidenten des

Verwaltungsrats zu wählen, sowie Diego du Monceau, Nancy Mistretta, Ezra S.

Field und Benjamin Meuli wiederzuwählen. Weiter wird David J. Jacob für die Wahl

zum neuen Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen, vorbehaltlich der

aufsichtsrechtlichen Zustimmung.

David J. Jacob verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Asset Management-Branche;

er leitete Unternehmen, führte Anlageteams, war für Distributionsfunktionen und

Risikomanagement verantwortlich und leitete komplexe Change-Projekte. David J.

Jacob ist CEO von Rogge Global Partners Ltd, einer globalen Fixed-Income-

Vermögensverwaltungsgruppe, die 2016 von Allianz Global Investors übernommen

wurde. Bevor er 2014 zu Rogge stiess, war Jacob während neun Jahren in

verschiedenen Funktionen bei Henderson Global Investors tätig, unter anderen als

Mitglied des Verwaltungsrates und als Chief Investment Officer. Vor seiner

Tätigkeit bei Henderson war er von 2002 bis 2004 Head of Fixed Income, EMEA bei

UBS Global Asset Management, nachdem er zuvor verschiedene Funktionen bei

Merrill Lynch Investment Managers und JPMorgan Asset Management innegehabt

hatte. Er ist Mitglied des Anlageausschusses des National Trust Pension Fund

sowie Vizepräsident des Anlageausschusses der Worshipful Company of Stationers

and Newspaper Makers. David J. Jacob ist Chartered Financial Analyst (CFA) und

verfügt über einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften der Wharton

School an der Universität von Pennsylvania. Er ist US und britischer

Staatsbürger.

Johannes A. de Gier, Präsident des Verwaltungsrats: «Ich werde GAM mit einem

starken Geschäftsleitungsteam und Verwaltungsrat hinterlassen, die zusammen gut

aufgestellt sind, um das Unternehmen ins nächste erfolgreiche Kapitel seiner

Geschichte zu führen. Hugh Scott-Barrett bringt eine Fülle an Erfahrungen aus

unserer Branche mit und hat während den letzten acht Jahren einen grossen

Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens geleistet. Die Wahl von Hugh

Scott-Barrett zum Präsidenten des Verwaltungsrats wird für alle Anspruchsgruppen

Stabilität und starkes Engagement für das Erzielen von nachhaltigem Wachstum

sicherstellen. David Jacob wird die bereits profunde Kompetenz des

Verwaltungsrates im Asset Management und anderen Finanzbereichen noch erweitern.

Das Gremium wird somit bestens gerüstet sein, um sich einerseits den

Herausforderungen zu stellen und anderseits die Chancen zu nutzen, die unsere

sich im Wandel befindende Branche für uns bereithält.»

Kontakte für weitere Informationen:

Media Relations: Investor Relations:

Elena Logutenkova Patrick Zuppiger

Tel.: +41 (0) 58 426 63 41 Tel.: +41 (0) 58 426 31 36

Besuchen Sie uns unter: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter, LinkedIn und XING

Über GAM

GAM ist eine der weltweit führenden, unabhängigen reinen

Vermögensverwaltungsgruppen. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds

bietet das Unternehmen aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen,

Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft

der Gruppe wird durch eine Private-Labelling-Sparte ergänzt, die

Fondsmanagement- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet.

GAM beschäftigt rund 1 000 Mitarbeitende in 12 Ländern und betreibt

Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und

Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten

Vertriebsnetz unterstützt.

Die Aktien von GAM (Symbol «GAM») mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss

Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe

verwaltet per 31. Dezember 2016 Vermögen von CHF 120.7 Milliarden (USD 118.8

Milliarden).

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/142256/R/2083644/785466.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GAM Holding AG via GlobeNewswire

http://www.gam.com