GNW-News: Glänzende Aussichten für die weltweite Leasingbranche

Glänzende Aussichten für die weltweite Leasingbranche

Bereits zum fünften Mal in Folge seit der Weltwirtschaftskrise ist die globale

Leasingbranche gewachsen und schaut optimistisch in die Zukunft

LONDON, 2017-03-09 01:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- White Clarke Group, der

führende Anbieter von Softwarelösungen für die Fahrzeug- und Objektfinanzierung,

gab heute die Veröffentlichung des 20. jährlich erscheinenden Global Leasing

Reports sowie dessen Videozusammenfassung bekannt. Dieser Bericht ist das

weltweit einzige Jahrbuch über die fünfzig größten Leasingmärkte, mit einer

Übersicht über Leasingvolumen und andere Markttrends. Der Bericht zeigt

optimistische Branchenaussichten mit positivem Wachstum und anhaltender

Zuversicht.

Weltweit erreichte das jährliche Volumen die Marke von 1 Milliarde US-Dollar.

Die Branche zeigte sich unbeeindruckt von den Folgen der Rezession, wobei das

Wachstum der Branche das der Gesamtwirtschaft übertraf.

Nordamerika blieb an der Spitze der größten Leasingregionen der Welt und baute

seine Führungsposition gegenüber Europa aus. Die USA sind weiterhin der größte

Leasingmarkt mit zweistelligen Zuwachsraten.

Europa behauptete sich gut. Seine beiden größten und entwickeltesten Märkte,

Großbritannien und Deutschland, verbesserten sich weiter, wobei Großbritannien

einen Anstieg um 14 % verzeichnete. Der Anstieg in diesen beiden Märkten ist zum

Teil der Fahrzeugfinanzierung zu verdanken.

Asien zeigte das größte Wachstum aller Regionen. China setzte seinen schnellen

Aufstieg in Richtung einer Top-Platzierung fort und vergrößerte seinen

Leasingmarkt innerhalb eines Jahres um über 25 %. Das Geschäftsvolumen wurde von

den Sektoren Infrastruktur und Produktion und einem robusten Fahrzeugmarkt

getragen.

Brendan Gleeson, der CEO des Konzerns, sagte: "2016 war ein Jahr bedeutender

ökonomischer und politischer Ereignisse, insbesondere des Brexit und der Wahl

von Donald Trump zum US-Präsidenten. Beide Ereignisse sorgten für eine

kurzfristige Volatilität an den globalen Devisen- und Aktienmärkten. Es ist noch

zu früh, um die konkreten Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Weltwirtschaft

und mittelfristig auf die Leasingbranche zu beurteilen. Jedoch dürften sie 2017

für eine gewisse wirtschaftliche Instabilität sorgen."

Weitere Informationen erhalten Sie durch den Download des Global Leasing Report

oder den Kauf des World Leasing Yearbook, das über 50 Landesberichte umfasst und

alle Leasingsektoren mit Kerndaten und Statistiken abdeckt.

Über das Unternehmen

White Clarke Group ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Softwarelösungen für

Fahrzeug-, Verbraucher- und Objektfinanzierungen. Das Unternehmen beschäftigt

ca. 500 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in den USA, Großbritannien,

Kanada, Australien, Österreich, Deutschland, Indien und China. Zu den Kunden

gehören: GM Financial, Exeter Finance Corp., Toyota Financial Services,

Volkswagen Financial Services, Daimler Financial Services, Ford Credit, BMW

Financial Services und Fiat Chrysler Automobiles. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.whiteclarkegroup.com

Pressekontakte

Anna Lepp, Global PR & Marketing Director

Telefon: +44 (0)1908 576 710

E-Mail: alepp@whiteclarkegroup.com

URL: www.whiteclarkegroup.com

