GNW-News: Identiv präsentiert seine Cisco-integrierte ICPAM 3.0-Lösung und seine preisgekrönten, funktionsreichen Hirsch Multi-Door Controller bei der Cisco ...

Identiv präsentiert seine Cisco-integrierte ICPAM 3.0-Lösung und seine preisgekrönten, funktionsreichen Hirsch Multi-Door Controller bei der Cisco Live in Berlin

FREMONT, Kalifornien, 16. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Identiv Inc.

(NASDAQ:INVE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Cisco Live 2017 in

Berlin seinen Cisco-integrierten Identiv Connected Physical Access Manager

(ICPAM) 3.0 vorstellen wird. Auf der Cisco Live lassen sich Technologie-

Innovatoren aus der ganzen Welt informieren und inspirieren.

Veranstaltung: Cisco Live 2017

Datum: 20.-24. Februar 2017

Ort: Stand E60 | Messe Berlin GmbH | Berlin, Deutschland

ICPAM 3.0 ist das neueste Update der Management-Anwendung von Identiv für den

physischen Zugang, die eng in die branchenführenden Cisco-Technologie integriert

ist, darunter Cisco Video Surveillance Manager (VSM 7.9), Cisco IP-Telefonie und

Cisco Instant Connect. ICPAM 3.0 unterstützt Identivs preisgekrönte, Hirsch Mx

Multi-Door-Controller mit ihrem umfangreichen Funktionsspektrum für

unternehmensweite Lösungen, die große Gebäude, Firmengelände und

geländeübergreifende Einrichtungen umfassen. ICPAM 3.0 und die kompatiblen

Cisco-Produkte, wie die Video-Management- und Kommunikationslösungen von Cisco,

können ab sofort über das weltweite Netzwerk der Vertriebspartner von Cisco

bezogen werden. Erfahren Sie mehr dazu unter identiv.com/icpam.

Identiv wird die Lösung ICPAM 3.0 und die Mx Controller bei der "World of

Solutions" während der Cisco Live 2017 am 21.-24. Februar 2017 in Berlin

vorstellen. Melden Sie sich hier zu einer Demo oder einem Gespräch mit Identiv

bei der Cisco Live an.

Über Identiv

Identiv Inc. ist ein globaler Anbieter von physischer Sicherheit und sicherer

Identifikation. Die Produkte, Software, Systeme und Dienstleistungen von Identiv

adressieren die Märkte für physische und logische Zugangskontrolle und eine

breite Palette von RFID-fähigen Anwendungen. Regierungen, Unternehmen und

Verbraucher, Kunden aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Transport

vertrauen auf die Zugangs- und Identifikationslösungen von Identiv. Die Mission

von Identiv ist es, die vernetzte physische Welt zu sichern: vom Geländezugang

bis zum Desktop-Zugriff, von der physischen Welt bis zum Internet der Dinge.

Identiv ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Stammaktien am NASDAQ

Capital Market in den USA unter dem Symbol "INVE" gelistet sind. Weitere

Informationen erhalten Sie unter identiv.com.

Identiv Pressekontakt:

press@identiv.com

