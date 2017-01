GNW-News: Käufer in der Oceania Mall können mit einem Aufzug durch das weltgrößte zylindrische Aquarium fahren, das von International Concept Management entw...

Käufer in der Oceania Mall können mit einem Aufzug durch das weltgrößte zylindrische Aquarium fahren, das von International Concept Management entworfen und erbaut wurde

MOSKAU, 11. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das größte zylindrische Aquarium der

Welt mit Aufzug und Durchgangstunnel wurde in der Oceania Mall in Moskau

eröffnet. Das 24 Meter hohe Acryl-Aquarium, das von International Concept

Management (ICM) entworfen und erbaut wurde, ist jetzt der Mittelpunkt des

modernen Einkaufszentrums in Russlands Hauptstadt.

Foto: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82154eae-d021-4cfa-

afb6-8ec9942fa03c

ICM beabsichtigte, mit dem Aquarium ein besonderes Erlebnis zu bieten und es für

die Käufer zum Mittelpunkt des Einkaufszentrums zu machen. Um dies zu erreichen,

entwarf und baute ICM ein Aquarium, das einerseits architektonisch beeindruckend

ist und andererseits die Besucher vollständig in eine Unterwasserwelt eintauchen

lässt.

Das Ergebnis ist ein Aquarium mit 24 Metern Höhe und 10 Metern Breite, das

900.000 Liter Salzwasser enthält. ICM verfügt über enorme Erfahrungen, was

kompliziertes Engineering und anspruchsvolle Designs betrifft, aber das Aquarium

der Oceania Mall war für das Team eine echte Herausforderung und setzte

zusätzliche Kreativität frei. Das Designteam von ICM brachte an der Basis des

Aquariums zusätzliche Sichtöffnungen an. Besucher, die in der obersten Etage des

Einkaufszentrums den Panoramaaufzug verlassen, treten direkt in einen

Durchgangstunnel ein.

ICM entwarf, baute und nahm das rekordbrechende Aquarium nicht nur in Betrieb,

sondern managte zudem auch die gesamte Montage. So wurden 56 Acrylteile nach

Moskau geliefert und in speziell dafür gebauten Technikräumen miteinander

verbunden. Ein temperaturempfindlicher Vorgang, der in Moskau mitten im Winter

erfolgreich durchgeführt wurde. Die Acrylteile waren so schwer, dass nach deren

Zusammenbau der größte Kran Russlands benötigt wurde, um die Teile von den

Technikräumen an ihren Bestimmungsort im Einkaufszentrum zu transportieren. Der

gesamte Prozess vom Entwurf bis zur Fertigstellung dauerte ca. fünfzehn Monate.

"Viele Aspekte dieses Projekts waren technisch anspruchsvoll und kompliziert,

aber wir vertrauten auf unsere beträchtlichen Erfahrungen", sagte Andrius

Vengalis, ICMs Projektmanager vor Ort. "Unser Team führte dieses Projekt perfekt

durch. Mit dem Ergebnis, dem fertigen Aquarium in der Oceania Mall, sind wir

mehr als zufrieden."

Im Tank befinden sich mehr als 3.200 künstliche Korallen. Sie sorgen für eine

realistische Umwelt für die Tausenden Meerestiere, die darin leben. Der Aufzug,

der größte hydraulische Aufzug der Welt, ermöglicht es den Insassen, 50

unterschiedliche Arten von Haien, Rochen und Fischen aus der Nähe zu betrachten.

Er ist zu den normalen Öffnungszeiten des Einkaufszentrums geöffnet.

Elizabeth Reynolds

Marketing Director

ereynolds@icm-corp.com

+1-970-241-6864

