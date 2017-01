GNW-News: Merus und das Institute for Research in Biomedicine (IRB) Barcelona arbeiten zusammen, um bispezifische Antikörper zu entwickeln, die auf die Tumor...

Merus und das Institute for Research in Biomedicine (IRB) Barcelona arbeiten zusammen, um bispezifische Antikörper zu entwickeln, die auf die Tumormikroumgebung abzielen

UTRECHT, Niederlande, 6. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V.

(NASDAQ:MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das

neuartige bispezifische Antikörpertherapeutika entwickelt, und das Institute for

Research in Biomedicine (IRB) Barcelona, ein Forschungszentrum, das sich mit den

grundlegenden Fragen zur menschlichen Gesundheit und Krankheiten befasst, gaben

heute den Beginn einer Forschungszusammenarbeit für die gemeinsame Entwicklung

neuer Agenten bekannt, die auf die Tumormikroumgebung abzielen.

Bei der Forschungszusammenarbeit wird die Biclonics-Technologie-Plattform von

Merus für die Entdeckung und Entwicklung von therapeutischen bispezifischen

Antikörpern mit den einzigartigen Zellen- und Tiermodellen des IRB kombiniert,

um das therapeutische Abzielen von Stromazellen zu bewerten, die das

Tumorwachstum und die Metastasierung fördern.

"Diese neue Zusammenarbeit in der Forschung baut auf die erfolgreiche

Zusammenarbeit im suppresSTEM-Konsortium auf. Aus dieser ging MCLA-158 hervor,

ein Biclonics das auf EGFR abzielt und Lgr5, das zurzeit eine klinische IND-

Studie durchläuft", sagte Mark Throsby, Chief Scientific Officer, Merus. "Wir

gehen davon aus, dass wir mithilfe von IRBs Erkenntnissen und Werkzeugen

bezüglich Untersuchungen der Stromatumorenumgebung Biclonics entdecken und

validieren können, die das Initiieren und Fortschreiten von metastasierendem

Krebs blockieren."

"Die Biclonics-Technologie von Merus stellt eine vielversprechende Plattform für

die Entwicklung von bispezifischen Antikörpern dar, die speziell auf das

Tumorstroma abzielen", sagt Eduardo Battle, Professor und Group Leader, IRB.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft die Herstellung von

unterschiedlichen Therapeutika für die Behandlung von Patienten mit schwer

behandelbaren Krebs-Subtypen optimieren wird."

Über IRB Barcelona

IRB Barcelona ist ein Forschungszentrum, das sich mit grundlegenden Fragen zur

menschlichen Gesundheit und Krankheiten befasst. Es wurde im Oktober 2005 von

der katalanischen Regierung und der Universität von Barcelona gegründet und

befindet sich im Wissenschaftspark Barcelona.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das

innovative humane bispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch

als "Biclonics®" bekannt sind. Biclonics® basieren auf dem vollständigen IgG-

Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen

hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale

der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher monoklonaler Antikörper identisch

sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Merus führender

bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-128 durchläuft derzeit in Europa

eine klinische Phase-1/2-Studie zur potenziellen Behandlung von soliden HER2-

positiven Tumoren. Merus zweiter bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-

117 durchläuft derzeit eine klinische Phase-1/2-Studie, an der Patienten mit

akuter myeloischer Leukämie teilnehmen. Bei dem Unternehmen befindet sich auch

eine Reihe von proprietären Antikörperkandidaten in der präklinischen

Entwicklung, darunter MCLA-158, das für das Binden an Krebsstammzellen

konzipiert ist und als potenzielle Behandlung für Darmkrebs und anderen soliden

Tumoren entwickelt wird, sowie Biclonics®, die für das Binden an verschiedenen

Kombinationen von immunmodulatorischen Molekülen, einschließlich PD-1 und PD-L1,

vorgesehen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle Aussagen in dieser

Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als

zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt

auf Aussagen hinsichtlich der Stärke unseres geistigen Eigentums, der

Angemessenheit und der Dauer des Schutzes unseres geistigen Eigentums, der

breiten Anwendbarkeit der Biclonic®-Technologie für bispezifische Antikörper zur

Behandlung von Krebs und anderer Erkrankungen sowie des Behandlungspotenzials

unserer Produktkandidaten bispezifischer Antikörper.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des

Managements. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen,

Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: wir haben

erhebliche Verluste erlitten, erzielen derzeit keine Gewinne und werden

möglicherweise überhaupt nicht profitabel werden; unser Bedarf an zusätzlichen

finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte

einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder bispezifischen

Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der

gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten

und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; die unbewiesene Annahme

der therapeutischen Intervention unserer Biclonics®-Technologie; mögliche

Probleme bei der Validierung und Entwicklung begleitender Diagnostika, die

unsere Entwicklungsstrategie beeinträchtigen könnten; unsere begrenzte

Betriebslaufzeit; wirtschaftliche, politische, aufsichtsrechtliche und sonstige

mit internationalen Geschäften verbundenen Risiken; Wechselkursschwankungen oder

Aufgabe des Euro; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer

Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der

vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu

entwickeln; mögliche unerwünschte Ereignisse/Nebenwirkungen bei der Verwendung

von Immuntherapien bei Krebs; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von

Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ

beeinflussen könnte; wir können teuren und schädigenden Haftungsansprüchen

ausgesetzt sein; Zulassungsbeschränkungen oder Rücknahme vom Markt; eine

internationale Marktzulassung wird nicht erteilt; Einhaltung der umwelt-,

gesundheits-, und sicherheitsbezogenen Gesetze und Vorschriften; Anti-

Provisionsregelungen, Betrug, Missbrauch und sonstige Gesundheitsgesetze und

Verordnungen, die uns möglichen strafrechtlichen Sanktionen aussetzen; vor

kurzem in Kraft getretene oder künftige Rechtsvorschriften; eine erfolgreiche

Durchsetzung gegen andere Pharmaunternehmen ist nicht möglich; mögliche

Konkurrenz durch andere Pharmaunternehmen, wenn unsere Produkte nicht die

Orphan-Drug-Kennzeichnung erhalten oder diese wieder verlieren; die Möglichkeit,

dass Regierungsbehörden und Krankenkassen ggf. nicht adäquate

Erstattungsmaßnahmen und eine entsprechende Preispolitik zur Unterstützung

unserer Produkte etablieren; unsere Produktkandidaten erhalten auf dem Markt

nicht die gewünschte Akzeptanz durch die Ärzteschaft; unsere mangelnde Erfahrung

im Verkauf und im Marketing der Produkte und mangelnde interne Fähigkeiten;

mögliche Konkurrenz durch Biosimilars; unsere Abhängigkeit gegenüber Dritten zur

Durchführung unserer klinischen Studien und die Leistungsfähigkeit dieser

Dritten ist nicht zufriedenstellend; unsere Abhängigkeit gegenüber Dritten

bezüglich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und

Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz

unserer eigenen Technologie; unsere Patente werden für ungültig oder nicht

durchsetzbar befunden; mögliche Klagen aufgrund von mutmaßlichen Verstößen gegen

das geistige Eigentum Dritter; angemessener Schutz unserer Marken;

Laufzeitverlängerungen für Patente, die unsere Produkte umfassen, werden nicht

erteilt; mögliche Probleme, unsere Rechte an geistigem Eigentum in bestimmten

Ländern zu schützen; Änderungen der Patentgesetze in den USA; Schutz der

Vertraulichkeit unserer Geschäftsgeheimnisse; Geltendmachung von Ansprüchen

aufgrund der Veruntreuung von geistigem Eigentum Dritter durch unser Unternehmen

oder Mitarbeiter unseres Unternehmens oder sonstige Ansprüche auf Eigentum, das

wir als geistiges Eigentum unseres Unternehmens ansehen; Einhaltung von

Patentvorschriften; potenzielle Systemausfälle; unsere Fähigkeit, wichtige

Mitarbeiter im Unternehmen zu halten bzw. einzustellen; Probleme bei der

Bewältigung unseres Wachstums; der Preis unserer Stammaktien können stark

schwanken; bestimmte Anteilsinhaber und Mitglieder des Vorstands halten eine

Mehrheit der ausgegebenen Anteile und üben eine erhebliche Kontrolle über das

Unternehmen aus; ein erheblicher Teil unserer gesamten umlaufenden Anteile

dürfen auf dem Markt verkauft werden; Vorschriften unserer Satzung oder des

niederländischen Gesellschaftsrechts verhindern die Annahme günstiger

Akquisitionsangebote oder eine vorteilhafte Änderung der Unternehmenskontrolle;

wir verlieren ggf. unseren Status eines ausländischen privaten Emittenten, was

mit erheblichen Ausgaben verbunden ist; und durch ungünstige oder fehlende

Untersuchungen und -berichte von Analysten kann der Preis unserer Stammaktien

fallen.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres

endgültigen Prospekts aufgeführt sind, den das Unternehmen bei der Securities

and Exchange Commission (SEC) am 20. Mai 2016 bezüglich unseres Antrags auf

Börsenzulassung auf Formular F-1 eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der

SEC eingereichten Berichte können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von den ausdrücklich oder impliziten Informationen abweichen, die in

den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese

zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemittelung wider. Wir sind

berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede

Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger

Ereignisse ändern. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr

auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

Ansprechpartner:

Merus N.V.

Shelley Margetson - s.margetson@merus.nl

+31 (0)30 253 8800

Argot Partners

Kimberly Minarovich - kimberly@argotpartners.com

+1-212-600-1902

