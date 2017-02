GNW-News: Nexeo Solutions gibt Abkommen mit K.D. Feddersen bekannt

Nexeo Solutions gibt Abkommen mit K.D. Feddersen bekannt

Nexeo Solutions baut mit DSM seine Präsenz in Skandinavien weiter aus

THE WOODLANDS, Texas, 28. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nexeo Solutions Inc.

(NASDAQ:NXEO), eine führende Kunststoff-Vertriebsgesellschaft, kündigte heute

den Abschluss eines Vertrages mit dem deutschen Unternehmen K.D. Feddersen an,

im Rahmen dessen der Lagerbestand erworben und die Kunden, die derzeit von K.D.

Feddersen Norden AB in Skandinavien mit DSM-Produkten beliefert werden, bedient

werden.

Dieser Vertrag wird von DSM unterstützt und spiegelt den kontinuierlichen Fokus

und das Engagement von Nexeo Solutions wider, den Service und die strategische

Position des Unternehmens in Skandinavien zu verbessern. Nexeo Solutions hat vor

Kurzem sein lokales Team erweitert, um sich besser für das Wachstum in dieser

Region zu positionieren.

"Wir sehen mit der wachsenden Produktlinie von DSM eine Menge

Entwicklungsmöglichkeiten in Skandinavien", sagte Shawn Williams, Senior Vice

President of Plastics bei Nexeo Solutions. "Wir glauben, dass diese neuen Kunden

mit den Projektentwicklungsservices und der Fachkompetenz von Nexeo Solutions,

die alle wichtigen Anwendungsbereiche für technische Kunststoffe umfassend

abdeckt, zufrieden sein werden."

"Wir gratulieren unserem strategischen Partner Nexeo zu diesem wichtigen

Meilenstein. Diese Expansion nach Skandinavien bietet unseren gemeinsamen Kunden

bessere Reichweite und Nähe sowie hervorragenden Service", erläuterte Joost

d'Hooghe, Commercial Director bei DSM Engineering Plastics.

Es wird erwartet, dass die Übertragung der Kunden von K.D. Feddersen auf Nexeo

Solutions bis zum 3. April 2017 abgeschlossen sein wird.

Über Nexeo Solutions Inc.

Nexeo Solutions ist eine führende globale Vertriebsgesellschaft für Chemikalien

und Kunststoffe, die für eine breite Kundenbasis die Produkte von Weltklasse-

Herstellern vertritt. Mit Angeboten, die von der Produktspezifikation bis hin zu

nachhaltigen Lösungen reichen, geht das Unternehmen über die klassische Logistik

hinaus. Es bietet Mehrwertdienste für viele Branchen, darunter die Herstellung

von chemischen Erzeugnissen, Öl und Gas, Lacke, Körperpflege, Gesundheitswesen,

Automobilindustrie und 3D-Druck. Mit einer zentralen Technologieplattform

identifiziert das Unternehmen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und

entwickelt Lösungen, die für Lieferanten und Kunden neuen Nutzen erzielen. Mehr

dazu erfahren Sie unter www.nexeosolutions.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations, Nexeo Solutions

Tel.: +1.281.297.0851, Media.Relations@nexeosolutions.com

Investor Relations, Nexeo Solutions

Tel.: +1.281.297.0856, Investor.Relations@nexeosolutions.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nexeo Solutions, Inc. via GlobeNewswire