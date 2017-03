GNW-News: Pace Holdings Corp. schließt Unternehmenszusammenschluss mit Playa Hotels & Resorts ab

Pace Holdings Corp. schließt Unternehmenszusammenschluss mit Playa Hotels & Resorts ab

Das zusammengeführte Unternehmen mit dem Namen Playa Hotels & Resorts wird an

der NASDAQ unter PLYA gehandelt

Die Transaktion bietet eine signifikante Kapitalzufuhr und weitere Chancen für

den Ausbau von Playas führender Position

FAIRFAX, Virginia, und FORT WORTH, Texas, 14. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pace

Holdings Corp. ("Pace"), ein von einer Tochtergesellschaft von TPG gesponsertes

Akquisitionszweckunternehmen (Special Purpose Acquisition Company), gab heute

bekannt, dass es den Unternehmenszusammenschluss mit Playa Hotels & Resorts

("Playa"), einem führenden Eigentümer, Betreiber und Entwickler von All-

Inclusive-Resorts der gehobenen Klasse, abgeschlossen hat. Mit dem Abschluss

dieser Transaktion trägt das zusammengeführte Unternehmen den Namen Playa Hotels

& Resorts. Die Stammaktien und Optionsscheine des Unternehmens werden ab Montag,

13. März 2017, unter dem Tickersymbol PLYA bzw. PLYAW an der NASDAQ gehandelt.

Am 13. Dezember 2016 haben Pace und Playa eine endgültige

Transaktionsvereinbarung getroffen. Am 1. März 2017 haben die Anteilsinhaber von

Pace mit über 99 Prozent der Stimmrechte zugunsten des

Unternehmenszusammenschlusses gestimmt. Der Verwaltungsrat von Pace hatte zuvor

den Unternehmenszusammenschluss genehmigt und empfohlen, dass die Anteilsinhaber

für die vorgeschlagene Transaktion stimmen. Durch den vollständigen Rückkauf

seiner Vorzugsaktien stärkt die Transaktion unmittelbar und deutlich die Bilanz

von Playa und bietet außerdem einen signifikanten Kapitalzuwachs für weiteres

Wachstum.

Wie bereits angekündigt, werden Bruce Wardinski, CEO und Vorsitzender von Playa,

und dessen Managementteam das zusammengeführte Unternehmen weiterhin leiten. In

Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wurde Karl Peterson, TPG-Partner

sowie President und CEO von Pace, zum Verwaltungsrat des Unternehmens ernannt.

Unterstützt wird er von Paul Hackwell, einem Investor in der Travel & Leisure

and Retail Group von TPG, sowie von Tom Klein, dem früheren President, CEO und

Verwaltungsratsmitglied von Sabre Corporation. Die weiteren Mitglieder des

Verwaltungsrats sind Stephen Haggerty, Daniel Hirsch, Hal Stanley Jones,

Elizabeth Lieberman, Stephen Millham und Arturo Sarukhan.

Playa wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Jahr 2016 nach

Marktschluss am Dienstag, dem 14. März 2017, veröffentlichen. Playa wird am 15.

März 2017 um 10.00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz zur Erörterung der

Geschäftszahlen für 2016 abhalten. Die Teilnahme an der Telefonkonferenz ist

unter der Telefonnummer +1 (866) 393-5826 (USA) bzw. +1 (954) 320-0070

(international) möglich. Die Konferenz-ID lautet 80776088.

Interessierte Parteien können sich außerdem eine Bandaufzeichnung der

vollständigen Konferenz, die zwei Stunden nach dem Ende der Konferenz verfügbar

sein wird, anhören. Die Aufzeichnung steht bis Donnerstag, den 30. März 2017,

zur Verfügung. Sie ist unter der Telefonnummer +1 (855) 859-2056 bzw. +1 (404)

537-3406 und derselben Konferenz-ID zugänglich. Darüber hinaus ist ein Webcast

der Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter

www.investors.playaresorts.com zu finden.

Über Playa Hotels & Resorts

Playa Hotels & Resorts ist ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler

von All-Inclusive-Resorts an beliebten Urlaubszielen in Mexiko und der Karibik.

Playa besitzt ein Portfolio von 13 Resorts (mit 6.142 Zimmern) in bester

Strandlage in Mexiko, der Dominikanischen Republik und auf Jamaika. Im Jahr

2013 schloss Playa eine strategische Partnerschaft mit Hyatt, um unter dem Namen

Hyatt und mit Playa als einzigem Franchisenehmer zwei All-Inclusive-Marken zu

schaffen: "Hyatt Ziva" und "Hyatt Zilara". Playa betreibt sechs Hyatt-Resorts in

Mexiko und Jamaika, darunter eines in der ausschließlich privaten Bucht in

Puerto Vallarta. Im Zuge seiner Geschäftsbeziehung mit Playa ist Hyatt die erste

große US-Marke, die sich im All-Inclusive-Marktsegment engagiert.

Über Pace Holdings

Pace wurde mit dem Ziel gegründet, ein Unternehmen zu erwerben, das besser

aufgestellt ist, um starke Renditen in den öffentlichen Märkten zu erzielen, und

das von den umfassenden betrieblichen Kenntnissen, Ressourcen und dem Private

Equity von TPG profitiert. Diese Transaktion baut auf dem Engagement von TPG

auf, sein Private-Equity-Angebot durch die Bereitstellung unterschiedlicher

Renditeprofile und Produkttypen zu erweitern. Seit seiner Gründung im Jahr 2014

hat das Unternehmen mehrere neue Produkte, darunter Pace, TPG Real Estate

Finance Trust ("TRT"), TSL Europe und Arrow Ridge Capital, in den Markt

eingeführt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt

27A des Securities Acts von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Acts

von 1934 enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Erwartungen,

Ansichten, Prognosen, zukünftige Pläne und Strategien, voraussichtliche

Ereignisse und Trends sowie ähnliche Aussagen zu Angelegenheiten, die keine

historisch belegten Tatsachen sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen lassen

sich durch Begriffe wie "prognostiziert", "glaubt", "erwartet", "potenziell",

"fährt fort", "könnte", "wird", "sollte", "würde", "anstreben", "ungefähr",

"vorhersagen", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "betrachtet" bzw. durch die

Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren.

Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und

Ungewissheiten verbunden, die unter anderem im Abschnitt "Risikofaktoren" des

Formulars S-4 beschrieben sind, das das Unternehmen mit dem Antrag auf

Börsenzulassung am 7. Februar 2017 eingereicht hat, da durch unsere regelmäßigen

Einreichungen bei der SEC, die auf der SEC-Website unter www.sec.gov eingesehen

werden können, diese zuweilen aktualisiert werden können. Daher gibt es wichtige

Faktoren, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Faktoren sind

nicht als erschöpfend zu verstehen und sollten im Zusammenhang mit den anderen

Warnhinweisen in dieser Pressemitteilung und in den Einreichungen des

Unternehmens bei der SEC gelesen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen vom

Unternehmen im guten Glauben gemacht wurden, sind sie keine Garantien für

zukünftige Leistungen. Playa übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen offiziell zu aktualisieren oder zu ändern, um

Änderungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neue

Informationen, Daten oder Methoden, zukünftige Ereignisse oder anderweitige

Änderungen widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung

eingetreten sind, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von uns oder

von Dritten verlassen, die sich nur auf derzeit verfügbare Informationen

stützen.

Pressekontakt:

Pace Holdings Corp.

Luke Barrett

+1(212) 601-4752

media@tpg.com

Playa Hotels & Resorts

Karen Callahan

+1(954) 801-7116

KCallahan@PlayaResorts.com

Investorenkontakt:

Pace Holdings

+1(212) 405-8458

Pace@tpg.com

Playa Hotels & Resorts

Ryan Hymel

+1(571) 529- 6113

ir@playaresorts.com

