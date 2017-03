GNW-News: Robotik-Startup Makeblock erzielt mehr als 30 Millionen USD bei der Series-B-Finanzierung

Robotik-Startup Makeblock erzielt mehr als 30 Millionen USD bei der Series-B-Finanzierung

Makeblock nutzt die Series-B-Finanzierung, um Marktexpansion, Produktinnovation

und weltweites Wachstum voranzubringen

SHENZHEN, China, 17. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Makeblock Co., Ltd, ein

Start-up-Unternehmen in den Bereichen MINT und Robotik, gab heute bekannt, dass

es bei einer Bewertung von 200 Millionen USD eine Serie-B-Finanzierungsrunde mit

einem Volumen von etwa 30 Millionen USD abgeschlossen hat, wozu Evolution Media

China (EMC) und Shenzhen Capital Group Co., Ltd am meisten beitrugen. Die

Finanzierung hilft Makeblock bei der Expansion in neue Märkte, bei der weiteren

Produktentwicklung und bei der Diversifizierung von Hardware, Software und

Lehrmaterialien für die MINT-Ausbildung für Lehrer, Kinder und Bastler.

Makeblock wurde 2011 (als Unternehmen 2013) gegründet und gehört zu den

führenden Plattformen für die DIY-Robotikkonstruktion und die

Programmierschulung für Bastler, MINT-Schüler und -Ausbilder. Makeblock bietet

mehr als 500 mechanische Teile und benutzerfreundliche elektronische Module,

grafische Programmiersoftware sowie Kurse, damit Ideen leicht realisiert werden

können. Makeblock hat bereits mehr als 1.000.000 Schüler, Lehrer und Hobbyisten

in über 140 Ländern begeistert und wächst weiter. Es gehört zu den Top-Robotik-

Unternehmen, die etwas bewegen möchten, und hat sich zum Ziel gesetzt, dieses

Wissensgebiet für Menschen auf allen Kompetenzniveaus zu öffnen.

Makeblock dehnt seine weltweite Präsenz mit neuen Niederlassungen in Peking,

Hongkong, Nordamerika, Japan und den Niederlanden aus. Makeblock ist in mehr als

140 Ländern mit 1.600 Vertriebspartnern präsent und 20.000 Schulen sowie

Bildungseinrichtungen haben die Produkte von Makeblock bereits in ihren Lehrplan

integriert.

"Wir freuen uns, dass wir Makeblock zu diesem wichtigen Zeitpunkt in ihrem

Wachstum unterstützen können, da sie die Ausbildung im MINT-Bereich weiter auf

ein neues Niveau heben", sagte Jason Ding, President von EMC. "Der Bereich der

MINT-Ausbildung ist die nächste Branche, bei der es nach der Mobilfunk-, der

IoT- und der Virtual-Reality-Branche zu tiefgreifenden Diskontinuitäten kommen

wird. In den letzten Jahren war Makeblock führend darin, MINT-Schulungsprodukte

für das Klassenzimmer und für zuhause zu entwickeln. Wir glauben, dass dies erst

der Anfang ihres Weges ist, Bildung zu verändern."

Seit letztem Jahr ist Makeblock signifikant gewachsen und hat seine

Mitarbeiterzahl auf über 300 erhöht. Makeblock nutzt diese jüngste Runde der

Finanzierung, um in die weitere Verbreitung der MINT-Ausbildung, in die

weltweite Expansion und in die Entwicklung neuer Initiativen zu investieren, und

baut dabei auf seine kürzlich vereinbarte Zusammenarbeit mit Microsoft, Intel

und anderen. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten zudem seine

Reichweite im Einzelhandel ausbauen, indem es seine Partnerschaft mit Barnes &

Noble sowie SoftBank vertieft, damit die Produkte von Makeblock weltweit in mehr

Läden präsent sind.

"Neuentwicklungen passieren überall geradezu explosionsartig. Von Schulen, die

Makeblock zum Vermitteln von MINT-Konzepten verwenden, über Technologieriesen

wie Microsoft, Intel und Apple Education, die mit Makeblock Kreativität im

Klassenzimmer freisetzen möchten, bis hin zu den Eltern zuhause, die ihre Kinder

bei den Schulaufgaben unterstützen - die wahre Leistungsfähigkeit von Makeblock

besteht darin, zu Schöpferischem zu inspirieren", sagte Firmengründer und CEO

Jasen Wang. "Unser Ziel besteht darin, Makeblock in jede Schule, in jedes

Zuhause und in alle kreativen Bereiche zu tragen, damit jeder in jedem Alter in

die Lage versetzt wird, ein Entwickler oder Erfinder zu sein."

Zudem unterstützt diese Finanzierung den Start von Makeblocks erstem

alljährlichen Robotikwettbewerb, der noch in diesem Jahr stattfinden wird.

Dieser soll Studenten und Schüler dazu ermutigen, ihre kreativen Projekte, die

sie mit der Makeblock-Plattform entwickelt haben, im Rahmen eines Wettbewerbs

vorzustellen. Dieser Wettbewerb soll den 2016 angekündigten 13. Fünfjahresplan

von Ministerpräsident Li Keqiang im Bereich der Bildung unterstützen.

Die neuesten Produkte von Makeblock sind Airblock, eine modulare MINT-Drohne,

die im Dezember 2016 auf Kickstarter eine finanzielle Unterstützung von 830.000

USD einbrachte und ab Mai 2017 in den Läden für den Kauf zur Verfügung stehen

wird, und Neuron, das neue Produkt, das Makeblock im März ebenfalls über

Kickstarter ankündigte - eine Plattform programmierbarer elektronischer Blöcke

für das uneingeschränkte Erzeugen von Gadgets, für die wir in weniger als zwölf

Stunden mehr als 100.000 USD sammeln konnten.

Über Makeblock

Kontakt: Yukin Pang

+86 (0)755-26392228-8137

yukin@makeblock.com

