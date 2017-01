GNW-News: Santhera gibt Zusammenlegung zweier Aktionärsgruppen bekannt

Santhera gibt Zusammenlegung zweier Aktionärsgruppen bekannt

Santhera gibt Zusammenlegung zweier Aktionärsgruppen bekannt

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Liestal, Schweiz, 25. Januar 2017 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

bekannt, dass es von Ernesto Bertarelli, Donata Guichard-Bertarelli, Maria-Iris

Bertarelli, (gemeinsam die "Bertarelli Gruppe") und Ralf Arnold, Markus Kühnle

und Thomas Terhorst (gemeinsam die "Iglu Gruppe") über die Zusammenlegung der

jeweiligen Kapitalbeteiligungen an Santhera und die Bildung einer neuen

Aktionärsgruppe informiert wurde.

Die oben erwähnten Aktionäre haben die Bildung einer neuen Aktionärsgruppe mit

einem Aktienanteil an Santhera von 18.84% (1'179'977 Aktien) bekannt gegeben.

Zuvor wurde diese Anzahl an Santhera Aktien jeweils separat von der Bertarelli

Gruppe (545'777 Aktien, 8.71%) und der Iglu Gruppe (634'200 Aktien, 10.13%)

gehalten.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein auf die Entwicklung und Vermarktung

innovativer Medikamente zur Behandlung seltener neuromuskulärer und

mitochondrialer Krankheiten fokussiertes Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen. Das erste Produkt von Santhera, Raxone, ist in

der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein zur Behandlung von

Leber Hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen. Für Duchenne-

Muskeldystrophie (DMD), die zweite Indikation für Raxone, hat Santhera in der

Europäischen Union und der Schweiz einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. In

Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Neurological Disorders and

Stroke (NINDS) entwickelt Santhera Raxone in einer dritten Indikation, primär

progredienter Multipler Sklerose (PPMS), sowie Omigapil für Patienten mit

kongenitaler Muskeldystrophie (CMD). Für alle diese Krankheiten besteht ein sehr

hoher medizinischer Bedarf. Weitere Informationen zu Santhera finden Sie unter

www.santhera.com.

Raxone(® )ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie

sich bitte an: Christoph Rentsch, Chief Financial

Thomas Meier, PhD, Chief Executive Officer

Officer Telefon +41 61 906 89 65

Telefon +41 61 906 89 64 christoph.rentsch@santhera.com

thomas.meier@santhera.com

Medienkontakt

Eva Kalias, Vio Consult

Telefon +41 78 671 98 86

kalias@vioconsult.com

Disclaimer / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann gewisse in die Zukunft gerichtete Aussagen über

Santhera und ihre Geschäftsaktivitäten enthalten. Solche Aussagen beinhalten

gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die zur Folge haben können,

dass tatsächlich erzielte Geschäftsresultate, die finanzielle Verfassung, die

Leistungsfähigkeit und die Zielerreichung wesentlich von dem abweichen, was in

solchen Aussagen implizit oder explizit erwähnt ist. Leserinnen und Leser

sollten diesen Aussagen daher kein übermässiges Gewicht beimessen; dies ganz

besonders nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheiden.

Santhera übernimmt keine Verpflichtung, diese in die Zukunft gerichteten

Aussagen zu aktualisieren.

Mitteilung Aktionärsgruppen :

https://hugin.info/137261/R/2073535/779444.pdf

http://www.santhera.com