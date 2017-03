GNW-News: Schweiter überzeugt mit einem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum - Umsatz erstmals über einer Milliarde

Schweiter überzeugt mit einem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum - Umsatz erstmals über einer Milliarde

Schweiter Technologies /

Schweiter überzeugt mit einem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum -

Umsatz erstmals über einer Milliarde

Zahlen Jahresabschluss 2016

Horgen, 13. März 2017 - Schweiter Technologies erzielte im Geschäftsjahr 2016

erstmals mehr als eine Milliarde CHF Umsatz und verzeichnete wiederum ein

zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum. Der Nettoumsatz erhöhte sich auf CHF

1'003.4 Mio. (Vorjahr: CHF 915.4 Mio.), was einer Steigerung von 10% entspricht

(+8% in lokalen Währungen) - das organische Wachstum betrug 3%. Beide

Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei. 3A Composites bestätigte den

Wachstumstrend vom Vorjahr und steigerte den Umsatz um 9% (+8% in lokalen

Währungen), SSM Textilmaschinen gelangte nach einem schwächeren Vorjahr auf den

Wachstumspfad zurück und erzielte eine Umsatzsteigerung von 16% (+15% in lokalen

Währungen).

Die Ergebnisse legten überproportional zu und erreichten neue Rekordwerte. Der

EBITDA der Gruppe stieg um 36% auf CHF 125.0 Mio. (Vorjahr: CHF 92.1 Mio.), was

einem organischen Wachstum von 25% entspricht. Der EBIT erhöhte sich um 48% auf

CHF 97.2 Mio. (Vorjahr: CHF 65.9 Mio.) und der Reingewinn erhöhte sich um 41%

auf CHF 70.6 Mio. (Vorjahr: CHF 50.1 Mio.).

Der Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit belief sich auf rund CHF 98

Mio., was einer Steigerung von 49% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die

liquiden Mittel erhöhten sich auf CHF 179 Mio., nach einer

Dividendenausschüttung von rund CHF 57 Mio. Der Generalversammlung vom 25. April

2017 wird eine unveränderte Ausschüttung von CHF 40 je Inhaberaktie

vorgeschlagen.

Die Medienkonferenz findet heute um 11.00 Uhr im Hotel Marriott, Neumühlequai

42, in Zürich statt.

Der Geschäftsbericht 2016 und die Investorenpräsentation können abgerufen werden

unter: http://www.schweiter.ch/s1a200/investoren/geschaftsberichte-

prasentationen.html

Kennzahlen

Schweiter Technologies Gruppe (in Mio. CHF) 2016 2015 + / -

------------------------------------------------------------------------------

Auftragseingang 1'048.3 955.2 10%

Nettoumsatz 1'003.4 915.4 10%

EBITDA 125.0 92.1 36%

in % vom Nettoumsatz 12.5% 10.1%

EBIT 97.2 65.9 48%

Reingewinn 70.6 50.1 41%

Informationen nach Divisionen (in Mio. CHF)

------------------------------------------------------------------------------

3A Composites

Auftragseingang 946.5 885.5 7%

Nettoumsatz 917.2 840.8 9%

EBITDA 115.4 85.5 35%

in % vom Nettoumsatz 12.6% 10.2%

EBIT 88.7 60.5 47%

------------------------------------------------------------------------------

SSM Textilmaschinen

Auftragseingang 101.8 69.7 46%

Nettoumsatz 85.9 74.3 16%

EBITDA 12.7 9.1 39%

in % vom Nettoumsatz 14.8% 12.3%

EBIT 11.6 8.0 46%

------------------------------------------------------------------------------

3A Composites

Nach einem starken Vorjahr verzeichnete 3A Composites erneut ein sehr gutes

Geschäftsjahr. Neben dem akquisitionsbedingten Wachstum, der erfolgreichen

Einführung von Produktinnovationen und der Erweiterung des Displayangebotes

trugen insbesondere Marktanteilsgewinne im Kernmaterialgeschäft zum Wachstum

bei.

Das Displaygeschäft in Europa wuchs erneut überproportional zur konjunkturellen

Entwicklung. Das europäische Architekturgeschäft verzeichnete im zweiten

Halbjahr eine markante Steigerung während das erste Halbjahr durch eine

umfassende Revision einer Produktionsanlage und den damit verbundenen

Kapazitätseinschränkungen geprägt war. Das Architekturgeschäft in Asien konnte

insbesondere in Indien und im Mittleren Osten markant gesteigert werden und

erzielte im Raum Asien-Pazifik neue Rekordumsätze. Eine temporäre Schwäche in

China bremste jedoch die positive Gesamtentwicklung, sodass das asiatische

Architekturgeschäft insgesamt nur ein durchschnittliches Wachstum erzielte. Der

Bereich Transportation setzte den erfreulichen Wachstumstrend der letzten Jahre

fort und erzielte wiederum ein zweistelliges Wachstum.

Das EBITDA erreichte - dank einer überproportionalen Steigerung von 35%

gegenüber dem bereits starken Vorjahreswert - mit CHF 115.4 Mio. einen neuen

Rekordwert (Vorjahr: CHF 85.5 Mio.). Die Zunahme der Profitabilität ist neben

der Umsatzsteigerung vor allem auf die Ausschöpfung von Synergiepotentialen mit

der im 2015 akquirierten Polycasa Gruppe, auf Effizienzsteigerungen an

verschiedenen Standorten sowie auf eine positive Entwicklung der

Rohmaterialpreise zurückzuführen.

Architektur

Die europäische Baukonjunktur befand sich im 2016 in einer anhaltend starken und

stabilen Verfassung, begünstigt durch das historisch tiefe Zinsniveau in Europa.

Erfreuliche Umsätze wurden in den Kernmärkten Deutschland, Schweiz und

Österreich erzielt, während in Frankreich und Großbritannien nach sehr starken

Umsätzen im Vorjahr eine Normalisierung stattfand. Die Umsätze in Italien und

Spanien zogen - trotz anhaltender Finanzierungsschwierigkeiten - wieder an.

Ebenso zeigten sich Wachstumsimpulse in Ost- und Südosteuropa und der Türkei.

Der Umsatz im amerikanischen Markt konnte deutlich gesteigert werden. Die

Ausweitung der Marketingaktivitäten, selektive Preisanpassungen sowie

Effizienzsteigerungen durch eine neue Produktionslinie begünstigten das Wachstum

insbesondere in der zweiten Jahreshälfte.

Die Marktposition im asiatischen Architekturgeschäft konnte weiter ausgebaut

werden. Südostasien verzeichnete neue Rekordumsätze und im Nahen Osten konnte

der im 2015 verlorene Umsatz wieder aufgeholt werden - trotz weiterhin widriger

politischer Entwicklungen und des anhaltend tiefen Ölpreises. Eine temporäre

Schwäche im chinesischen Architekturmarkt verhinderte ein höheres Wachstum in

Asien.

Display

Der Umsatz in Europa konnte überproportional zur allgemeinen

Konjunkturentwicklung gesteigert werden. Beigetragen haben dazu sowohl

Produktinnovationen bei den bestehenden Produktlinien als auch die Erweiterung

des Angebots mit transparenten Plattenmaterialien von der im 2015 akquirierten

Polycasa Gruppe. Diese Produkte ergänzen das Produktportfolio von 3A Composites

in idealer Weise, sodass durch die gemeinsame Vermarktung über bestehende

Vertriebskanäle bereits im ersten Jahr nach der Akquisition die Marktposition

merklich gesteigert werden konnte.

Im US Markt verlief das Display Geschäft aufgrund des geringen allgemeinen

Wachstums in den Zielmärkten und der damit verbundenen schwachen Nachfrage im

Hauptsegment für graphische Displayplatten verhalten. Trotz intensiviertem

Wettbewerb konnte die Marktposition gehalten werden.

Kernmaterialien

Das Geschäft mit Kernmaterialien hat sich gegenüber dem Vorjahr wiederum

signifikant verbessert. Sowohl im Wind- als auch im Non-Wind Bereich konnten

Steigerungen des Umsatzes als auch des Ertrages im zweistelligen Prozentbereich

realisiert und Marktanteile gewonnen werden. Der Fokus im Kernmaterialgeschäft

liegt weiterhin auf PET und Balsa basierten Produkten. Für BANOVA® konnten im

2016 erste industrielle Kunden gewonnen werden. Generell findet eine

fortschreitende Verlagerung von PVC zu PET Kernmaterialien statt. Mit der

Inbetriebnahme der neuen PET Produktionsanlage in den USA ist 3A Composites nun

in der Lage auch die USA mit lokal produzierten Produkten zu versorgen.

Transportation

Beflügelt von einer Verdoppelung der Umsätze im Busgeschäft setzte der Bereich

Transport den erfreulichen Trend der letzten Jahre fort und erzielte wiederum

ein zweistelliges Wachstum. Die Entwicklung im Bereich Schienenfahrzeuge verlief

unterschiedlich. Während der Absatz von Zugfronten über den Erwartungen lag und

die Umsätze für Bodensysteme gegenüber dem Vorjahr zulegen konnten, blieb der

Absatz für Interieur Produkte unter dem Vorjahresniveau.

Neben den beiden Bereichen Bus und Schienenfahrzeuge fokussiert sich 3A

Composites vermehrt auf die Märkte für Automobile und LKW's. Mit führenden OEM's

wurden Lösungen zur Gewichtsreduktion entwickelt und erste Vorverträge für

Serienlieferungen ab 2018 abgeschlossen.

SSM Textilmaschinen

Mit einer Steigerung des Auftragseingangs um 46% auf CHF 101.8 Mio. (Vorjahr:

69.7 Mio.) erreichte SSM Textilmaschinen das beste Ergebnis der letzten zehn

Jahre.

Der Nettoumsatz konnte ebenfalls zweistellig auf CHF 85.9 Mio. (Vorjahr: CHF

74.3 Mio.) verbessert werden. Das EBITDA legte mit einer überproportionalen

Steigerung von 39% auf CHF 12.7 Mio. zu (Vorjahr: CHF 9.1 Mio.).

Mit dem erneuerten Produktportfolio ist SSM Textilmaschinen in der Lage, sowohl

die High-End als auch die High-Volume Segmente mit der gewohnt hohen Qualität zu

bedienen. Die Märkte in Bangladesch, Taiwan und Usbekistan entwickelten sich

sehr erfreulich, zudem erhöhten sich die Umsätze in den High-End Märkten Europa

und Nordamerika. Die Verkäufe in China und Indien konnten in der zweiten

Jahreshälfte gesteigert werden und erreichten das Vorjahresniveau.

Ausblick

Beide Divisionen haben das neue Jahr erfolgreich begonnen.

Für 3A Composites wird ein weiterhin solider Geschäftsverlauf erwartet - auch

wenn sich die hohen Wachstumsraten der beiden letzten Jahre voraussichtlich

nicht im gleichen Masse wiederholen werden.

Gestärkt durch den hohen Auftragsbestand blickt SSM Textilmaschinen

zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2017.

Für weitere Informationen:

Martin Klöti, Chief Financial Officer

Tel. +41 44 718 33 03, Fax +41 44 718 34 51, martin.kloeti@schweiter.com

Schweiter Technologies AG, Neugasse 10, CH - 8810 Horgen, Switzerland

Telefon +41 44 718 33 03 Fax +41 44 718 34 51 info@schweiter.com

www.schweiter.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/100347/R/2086933/787505.pdf

http://www.schweiter.com