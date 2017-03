GNW-News: SolarWinds bietet IT-Experten die ultimative Plattform zur Leistungsverwaltung in der hybriden IT

SolarWinds bietet IT-Experten die ultimative Plattform zur Leistungsverwaltung in der hybriden IT

Die jüngsten Aktualisierungen der SolarWinds Orion-Plattform ermöglichen eine

wegweisende End-to-End-Leistungsverwaltung für die hybride IT: Sie bieten

umfassende Transparenz - lokal und in der Cloud - über eine zentrale

Schnittstelle. So lassen sich Systeme so gut wie nie zuvor überblicken und ihre

Leistung optimieren.

CORK, Irland - 15. März 2017 - SolarWinds, ein führender Anbieter

leistungsstarker und kostengünstiger IT-Verwaltungssoftware, enthüllte heute

seine neuesten Funktionen zur End-to-End-Verwaltung für die hybride IT durch

wichtige Aktualisierungen für die modulare und skalierbare SolarWinds(®)

Orion(®)-Plattform und zugehörige Produkte. Mit diesen Aktualisierungen bietet

SolarWinds eine vollständige Cloud-Transparenz sowie die detaillierte

Überwachung lokaler Infrastrukturkomponenten und ein neues, dynamisches Drag-

and-Drop-Dashboard zur Visualisierung von Beziehungen zwischen Infrastruktur und

Anwendungen. Durch diese neuen Funktionen können IT-Experten so gut wie nie

zuvor die hybride IT-Leistung überwachen und verbessern sowie Probleme beheben.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4b7e536-

6337-41eb-913d-9ef351125edb

"Trotz aller Vorteile bringt der fast vollständige Übergang zu einer hybriden

IT-Strategie, die interne und externe IT-Dienste miteinander verknüpft, häufig

auch komplexe und vielschichtige Leistungsprobleme mit sich, die sowohl die

eigenen Systeme und Netzwerke eines Unternehmens als auch die der Dienst- und

Cloud-Anbieter betreffen", sagte Christoph Pfister, Executive Vice President für

Produkte bei SolarWinds. "Demzufolge brauchen IT-Experten einen umfassenden

Überblick über jeden Aspekt ihrer hybriden Umgebungen, der sich auf die

Anwendungsleistung auswirken kann. Sie müssen diese Daten anschließend

korrelieren können, um die Mauern zwischen funktionalen Rollen, Dienstanbietern

und Cloud-Anbietern niederzureißen, Schuldzuweisungen zu beenden und hybride

Leistungsprobleme schneller zu lösen. Mit der SolarWinds Orion-Plattform und den

Produktverbesserungen wurde genau das möglich: eine End-to-End-Verwaltung für

die hybride IT."

End-to-End-Verwaltung für die hybride IT von SolarWinds

Laut dem SolarWinds IT Trends Report 2016: The Hybrid IT Evolution haben nur

14 Prozent der deutschen Unternehmen noch keinerlei Infrastruktur oder

Anwendungen in die Cloud migriert, aber 80 Prozent der Unternehmen geben an,

dass sie wahrscheinlich nie die gesamten Services auslagern werden. Somit wird

die hybride IT für IT-Abteilungen zur Realität - heute und in absehbarer

Zukunft. Die Umfrage ergab außerdem, dass die Cloud zwar der Schlüssel zum

Geschäftserfolg ist, aber die hybride IT auch zahlreiche Herausforderungen mit

sich bringt. Zu den Problemen, denen IT-Experten am häufigsten begegneten,

gehörten eine zunehmende Komplexität der Verwaltung durch die Kombination aus

lokalen Diensten und Cloud-Diensten zusammen mit einem Mangel an Kontrolle über

und Einblick in die Cloud-Dienste.

Um diese Herausforderungen zu überwinden, ermöglicht die SolarWinds Orion-

Plattform die zentrale Überwachung und Verwaltung von cloudbasierten, lokalen

und hybriden IT-Diensten. Dies geschieht mithilfe von Produkten wie SolarWinds

Server & Application Monitor (SAM) für einen detaillierten Überblick über die

Leistung von geschäftskritischen Anwendungen und der sie unterstützenden lokalen

und cloudbasierten Infrastruktur, SolarWinds Network Performance Monitor (NPM)

für eine umfassende Netzwerkleistungsüberwachung mit der Funktion NetPath((TM)

)für die Visualisierung kritischer Pfade lokal und in der Cloud sowie SolarWinds

Database Performance Analyzer (DPA) mit seiner einzigartigen Multi-Dimensional

Performance Analysis((TM)) für lokale und cloudbasierte Datenbankumgebungen.

Die neuesten Verbesserungen dieser über die SolarWinds Orion-Plattform

betriebenen Produkte umfassen:

* Cloud-Infrastrukturüberwachung über das SolarWinds SAM-Modul. Die SolarWinds

Orion-Plattform überwacht nun Amazon(®) Web Services (AWS(®))-Instanzen und

Volumes über die Amazon CloudWatch-API und bietet somit zusätzliche

Einblicke in Cloud-Anwendungen und die sie unterstützende Cloud-

Infrastruktur. Dies erweitert die vorhandenen agentenbasierten und

agentenfreien Funktionen des Produkts.

* Unterstützung von Microsoft(®) Azure(®) SQL und AWS Aurora((TM)) RDS-

Datenbanken in SolarWinds DPA. So können Datenbankadministratoren und

Entwickler mit der Multi-Dimensional Performance Analysis eine maximale

Leistung ihrer Cloud-Datenbanken erreichen und Infrastrukturanforderungen

reduzieren.

* Unterstützung von Cisco(®) Meraki(®)-Drahtloszugriffspunkten in SolarWinds

NPM. Cisco Meraki-Drahtloszugriffspunkte werden zu 100 Prozent in der Cloud

verwaltet, sodass Netzwerktechniker sich darauf konzentrieren können, das

Netzwerkverhalten anstelle von einzelnen Netzwerkkomponenten zu

konfigurieren. SolarWinds NPM bietet jetzt ein zentrales und stabiles Tool

für die Überwachung von sowohl lokal verwalteten Drahtloszugriffspunkten als

auch cloudbasierten Cisco Meraki-Drahtloszugriffspunkten.

* Verbesserte Überwachung von Netzwerkpfaden mit NetPath in SolarWinds NPM für

einen Überblick über die Netzwerkleistung und Pfadanalysen im Internet.

Zeigen Sie Geräte, Anwendungen, Netzwerke und Anbieter auf einer Seite in

einer zentralen Pfadanalyse an, um jeden Hop zu überwachen, und überblicken

Sie Wartezeiten im Verlauf oder in Echtzeit.

Drag-and-Drop-Korrelation in einem leistungsstarken Dashboard für hybride IT-

Umgebungen

Neu ist auch die generelle Verfügbarkeit des SolarWinds PerfStack((TM))-

Dashboards, das neuartige Funktionen für die Fehlerbehebung in der hybriden IT

bietet. PerfStack ist eine wichtige neu verfügbare Funktion in der SolarWinds

Orion-Plattform. Es handelt sich um ein hochgradig anpassbares, aber

gleichzeitig einfach einsetzbares Dashboard. IT-Administratoren können mit

PerfStack kritische Echtzeit- und Verlaufsdaten einschließlich lokaler und

cloudbasierter Leistungsdaten aus praktisch jedem SolarWinds Orion-basierten

Produkt selektiv per Drag-and-Drop in ein zentrales anpassbares Diagramm ziehen,

um die Beziehungen zwischen fehlerverdächtigen Elementen zu visualisieren. So

können IT-Profis Leistungsprobleme in der hybriden IT mit einer zuvor ungeahnten

Leichtigkeit identifizieren, isolieren und beheben.

Noch leistungsstärker wird PerfStack durch die Möglichkeit, als Administrator

mit anderen zusammenzuarbeiten, indem selbsterstellte benutzerdefinierte

PerfStack-Diagramme einfach mit anderen geteilt werden. Auf diese Weise können

die Grenzen zwischen verschiedenen Abteilungen in IT-Organisationen überwunden

und Leistungsprobleme schneller behoben werden.

PerfStack ist als neue Komponente der SolarWinds Orion-Plattform in den neuesten

Versionen von SolarWinds Network Performance Monitor (12.1), SolarWinds Server &

Application Monitor (6.4), SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer (4.2.2),

SolarWinds Virtualization Manager (7.1), SolarWinds Storage Resource Monitor

(6.4) und SolarWinds Web Performance Monitor (2.2.1) enthalten.

Weitere Kundenstimmen

"Je intensiver wir Cloud-Technologien untersuchen und nutzen, desto wichtiger

wird eine konvergente Ansicht sowohl unserer lokalen als auch unserer

cloudbasierten Umgebungen, um die hohe betriebliche Transparenz

aufrechtzuerhalten, von der wir heute profitieren", sagte Joshua Biggley,

Techniker für Unternehmensanwendungen bei Cardinal Health. "Die neuen

Überwachungsfunktionen für Cloud-Infrastrukturen in SolarWinds SAM bieten uns

Einblicke in unsere AWS-Umgebung und nutzen dabei ein gemeinsames Dataset, das

unserem Cloud Engineering-Team bereits bekannt und vertraut ist. Auch für unsere

Database Performance-Teams ist dieser Standard eines bekannten Datasets enorm

wertvoll, während wir die Nutzung von cloudbasierten Datenbanktechnologien

prüfen. SolarWinds Database Performance Analyzer ist unsere bewährte

Leistungsüberwachungsplattform für unsere lokalen Datenbanken und bietet uns

kritische Einblicke in unsere RDS-basierten Bereitstellungen."

"Trotz unserer Erfolge lautet die häufigste Frage unserer Infrastruktur- und

Anwendungsteams: "Wie können wir die von SolarWinds erfassten Daten nutzen, um

unsere Mean Time to Repair - die durchschnittliche Zeit bis zur Problembehebung

- zu reduzieren?", fügte Biggley hinzu. "Früher haben wir uns auf statische

Dashboards verlassen, die von den Teams verlangten, vorbeugend Mutmaßungen

darüber anzustellen, welche Messwerte möglicherweise für die Untersuchung eines

Problems benötigt werden könnten. Statische Dashboards werden weiterhin für das

betriebliche Situationsbewusstsein bestehen bleiben, doch das neue SolarWinds

PerfStack-Dashboard ist genau das dynamische Analysetool, auf das wir gewartet

haben. Damit können Betriebsteams in Echtzeit Analysen von Daten über mehrere

Plattformen und SolarWinds-Module hinweg durchführen. Diese konvergente Ansicht

von Messwerten, die von Benutzern geschaffen wird, die genau über ihre

Anwendungen, ihre Infrastruktur und die zu lösenden Probleme Bescheid wissen,

bietet genau die Art der "Datenbefreiung", die unser Überwachungsteam schon seit

Langem erreichen wollte."

"Moderne Anwendungsumgebungen sind zunehmend komplex und umfassen vielfältige

Kombinationen aus lokalen Infrastrukturen, öffentlicher Cloud und privater

Cloud", sagte Nancy Gohring, Senior Analyst, 451 Research. "Durch die

Korrelation der Betriebsdaten, die von jedem einzelnen dieser Puzzleteile

generiert werden, können Entwickler und Betriebsteams die notwendigen Einblicke

erhalten, um schnell die Probleme zu lösen, die in dieser neuen, komplexen

Umgebung entstehen."

Preise und Verfügbarkeit

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Produkte sind zurzeit verfügbar. Der

jeweilige Einstiegspreis* einschließlich der Wartung für das erste Jahr ist wie

folgt:

* SolarWinds Server & Application Monitor: 2440 EUR

* SolarWinds Network Performance Monitor: 2360 EUR

* SolarWinds Database Performance Analyzer: 1625 EUR

* SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer: 1530 EUR

* SolarWinds Virtualization Manager: 2440 EUR

* SolarWinds Storage Resource Monitor: 2390 EUR

* SolarWinds Web Performance Monitor: 1625 EUR

Weitere Informationen und eine kostenlose 30-Tage-Testversion zum Herunterladen

erhalten Sie auf der SolarWinds-Website, oder telefonisch unter der Rufnummer

+353 21 5002900.

* Preise gemäß Stand am 14. März 2017. Der Preis kann je nach

Zuständigkeitsbereich und geltender Währung variieren. Wenden Sie sich wegen der

Preise für Ihren Zuständigkeitsbereich bitte an einen örtlichen

Vertriebsmitarbeiter von SolarWinds.

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an

Kunden auf der ganzen Welt, vom Fortune 500®-®-Unternehmen über

Kleinunternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin

zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-,

MSP- und DevOps-Professionals und wir sind bestrebt, die Komplexität zu

beseitigen, die unsere Kunden bei herkömmlichen Anbietern von

Unternehmenssoftware hinnehmen müssen. Unabhängig davon, wo die IT-Anlage oder

der Nutzer sich befinden, liefert SolarWinds Produkte, die einfach zu finden,

kaufen, bedienen, warten und anzupassen sind und stellt die Kapazitäten bereit,

um wichtige Bereiche der Infrastruktur vom physischen Ort in die Cloud zu

verlagern. Dieser Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zur Spitzenleistung in

der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machte SolarWinds zum

weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und

treibt ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware

an. Unsere Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm,

der sich über unsere Online-Community THWACK austauscht, um Probleme zu lösen,

Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer

Produktentwicklung zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.solarwinds.com/de/.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im

alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen

Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in

anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken,

Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht

kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier

erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder

eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2017 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

PRESSEKONTAKT:

Martina Eder

Text100

Telefon: +49 89 9983 7019

Martina.Eder@text100.de

Katherine O'Keeffe

SolarWinds

Tel.: +353 21 5002954

pr@solarwinds.com

