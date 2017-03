GNW-News: Umfrage von Frost & Sullivan: 90 % der Telekommunikationsanbieter sind der Ansicht, dass cloudbasierte Plattformen die Markteinführungszeit beschle...

Umfrage von Frost & Sullivan: 90 % der Telekommunikationsanbieter sind der Ansicht, dass cloudbasierte Plattformen die Markteinführungszeit beschleunigen

Marktforschungsergebnisse zeigen, dass Telekommunikationsunternehmen mithilfe

cloudbasierter Unified-Communications- und Collaboration-Plattformen in einem

wachstumsstarken Markt wettbewerbsfähig bleiben können

GAITHERSBURG, Maryland, USA, 8. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gemäß einer von

Frost & Sullivan in Zusammenarbeit mit BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT)

durchgeführten Studie glauben 90 % der Telekommunikationsanbieter, dass

integrierte cloudbasierte Plattformen die Markteinführungszeit für Unified

Communications beschleunigen, sodass die Angebote den Geschäftskunden schneller

zugänglich sind. Die Umfrageergebnisse zeigen nachweislich, dass eine

integrierte cloudbasierte SaaS-UC&C-Plattform (Unified Communications and

Collaboration) es Telekommunikationsanbietern ermöglicht, durch erweiterte

Angebote, kürzere Verkaufszyklen und neue Umsatzchancen in einem

wachstumsstarken Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Erkenntnisse des Berichts zur SaaS-Revolution von Frost and Sullivan

basieren auf im vierten Quartal 2016 durchgeführten detaillierten Befragungen

von 20 Führungskräften führender globaler Telekommunikationsanbieter. Aus der

Marktforschung geht eindeutig hervor, dass Telekommunikationsanbieter ihre

Geschäftsprioritäten aufgrund des sich rasch entwickelnden UCaaS-Markts ändern

müssen. 90 % der Befragten geben an, dass eine integrierte cloudbasierte

Plattform die Markteinführungszeit beschleunigt, 63 % glauben, dass sie die

Abhängigkeit von knappen Ressourcen verringert und über die Hälfte (52 %) der

Befragten sind der Ansicht, dass sie die Umstellung von einem Modell mit hohem

Investitionsaufwand (CAPEX) auf ein profitableres SaaS-OPEX-Modell ermöglicht.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04267ec9-842a-4fbf-baf3-

850b9fc93c01 verfügbar

Wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht:

* 90 % der Telekommunikationsanbieter sagen, dass schlüsselfertige

cloudbasierte Plattformen ihre Markteinführungszeiten beschleunigen würden.

* 45 % planen die Implementierung einer von einem Drittanbieter gehosteten und

betriebenen schlüsselfertigen Lösung, um ihre Fähigkeit zu verbessern,

innovative Lösungen anzubieten. Die Mehrheit geht von einer Umstellung in

den nächsten 12 Monaten aus.

* 80 % geben an, dass sie eine Kultur schneller Innovation unterstützen, aber

nur 40 % glauben, dass sich dies mit ihren internen Prozessen umsetzen

lässt.

* 75 % möchten die Bekanntheit ihrer Lösungen steigern, aber nur 55 % bieten

derzeit Online-Bestellungen an.

* 55 % sehen die Integration von Technologien mehrerer Anwender zur

Entwicklung ihrer Cloud-Lösung als große Herausforderung.

"Der UCaaS-Markt erlebt eine beschleunigte Annahme und einen stärkeren

Wettbewerb und Serviceanbieter sind hervorragend aufgestellt, um diesen Wandel

voranzutreiben und davon zu profitieren", sagte Elka Popova, North American

Program Director, Connected Work, Frost & Sullivan. "Diese Umfrage bot uns

detaillierte Einblicke in die Prioritäten, Herausforderungen und Strategien der

Serviceanbieter und kam zu dem Ergebnis, dass eine verwaltete Plattform eine

einfachere Servicebereitstellung zu geringeren Kosten ermöglicht und

gleichzeitig sicherstellt, dass Kunden stets ein umfassendes und laufend

aktualisiertes Angebot zur Verfügung steht."

"Telekommunikationsanbieter erkennen, dass schnelle und kostengünstige

Produktinnovationen ein wichtiger wirtschaftlicher Triebfaktor im dynamischen

und hochgradig umkämpften UCaaS-Markt sind. Sie suchen daher Anbieter, die ihnen

flexible und innovative Bereitstellungslösungen bieten", sagte Taher Behbehani,

Chief Digital and Marketing Officer von BroadSoft. "Um

Telekommunikationsanbietern zu helfen, diese Marktanforderungen zu erfüllen,

richtet BroadSoft sein Augenmerk weiterhin auf die Entwicklung und das Angebot

eines breiten Spektrums an Bereitstellungsmodellen, darunter BroadCloud, ein

Platform-as-a-Service-Angebot (PaaS) und Powered by BroadSoft, unser Programm

für einen schnellen Markteintritt."

Der Bericht "Service Providers: Are You Prepared for the SaaS Revolution?" kann

über diesen Link heruntergeladen werden.

Über Frost and Sullivan:

Frost & Sullivan ist ein Beratungsunternehmen, das in Zusammenarbeit mit seinen

Kunden ein von Visionen geprägtes Innovationspotential nutzt, um die globalen

Herausforderungen und die damit verbundenen Wachstumschancen zu meistern, die

über Erfolg oder Misserfolg der Marktteilnehmer von heute entscheiden. Seit mehr

als 50 Jahren entwickeln wir Wachstumsstrategien für Global-1000-Unternehmen,

aufstrebende Unternehmen sowie für Kunden aus dem öffentlichen Sektor und der

Investmentbranche. Treten Sie mit uns in Kontakt: Bringen Sie die Diskussion in

Gang

Über BroadSoft:

BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-,

Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in

80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der

cloudbasierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren

Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr

Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und

Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine

bahnbrechende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com.

Twitter | LinkedIn | Work It!

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Investor Relations:

Chris Martin

+561-404-2130

cmartin@broadsoft.com

Pressekontakt:

Brian Lustig, Bluetext PR

+1 301.775.6203

brian@bluetext.com

Niaobh Levestam, BroadSoft

+447919605660

nlevestam@broadsoft.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BroadSoft, Inc. via GlobeNewswire

http://www.BroadSoft.com