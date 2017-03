GNW-News: XBiotech gibt registriertes direktes Zeichnungsangebot von Stammaktien bekannt

XBiotech gibt registriertes direktes Zeichnungsangebot von Stammaktien bekannt

AUSTIN, Texas, 6. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT) gab

heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Verkauf von

Stammaktien von insgesamt nahezu 31 Millionen US-Dollar im Rahmen eines

registrierten direkten Zeichnungsangebots bekannt. Die Transaktion wurde gemäß

der Shelf Registration des Unternehmens mit 13 US-Dollar je Aktie abgeschlossen.

Angebotsschluss ist am oder um den 8. März 2017, vorbehaltlich der Erfüllung der

üblichen Abschlussbedingungen. John Simard, Präsident und CEO von XBiotech,

kommentierte: "Ich freue mich sehr über den Abschluss dieses strategischen

Angebots. Es bietet uns eine sichere Grundlage, während wir die Ergebnisse der

wesentlichen kurzfristigen Meilensteine abwarten. Dass wir zu diesem Zeitpunkt

ein solches Zeichnungsangebot durchführen können, belegt unsere Stärke, unser

Engagement und das Vertrauen unserer Aktionärsbasis."

Die Nettoerlöse aus diesem Angebot werden vornehmlich für die Weiterentwicklung

der klinischen Programme von XBiotech und für Vermarktungskosten nach möglichen

EMA-/FDA-Zulassungen verwendet sowie für den Produktionsbetrieb und für

allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Stammaktien werden gemäß einem rechtskräftigen Shelf Registration Statement

auf Formular S-3 angeboten, das zuvor bei der Securities and Exchange Commission

eingereicht und von dieser für rechtskräftig erklärt wurde. Die

Prospektergänzung und der begleitende Verkaufsprospekt bezüglich des Angebots

enthalten wichtige Informationen über die Stammaktien von XBiotech. Die

Prospektergänzung wird bei der SEC eingereicht. Sie steht auf der SEC-Website

unter http://www.sec.gov zur Verfügung oder kann, sobald sie verfügbar ist,

unter folgender Adresse bezogen werden: XBiotech Inc., Attn: Investor Relations,

8201 E. Riverside Drive Bldg. 4, Ste. 100 Austin, TX 78744, oder telefonisch

unter: (512) 386-2900.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur

Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keinem Staat und

keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine

solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer

solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich

mittels einer Ergänzung zum Verkaufsprospekt und des zugrunde liegenden

Basisprospekts.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich

ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von

therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True

Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung

einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die

Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und

Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in

Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-

Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend

benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt

werden können.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

zum beabsichtigten Angebot von Stammaktien und Erklärungen in Bezug auf

Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und

Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete

Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten",

"planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren",

"beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder

eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle

zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger

Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese

Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer

bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von

Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der

Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser

Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930

