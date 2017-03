Gabriel: Mit Washington Vertrauen aufbauen - keine Handelsbarrieren

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) setzt auf eine weitere Annäherung im Verhältnis zu den USA. "Wir sollten Vertrauen aufbauen, keine Handelsbarrieren", sagte Gabriel der "Passauer Neue Presse" (Samstag). "Ich glaube, mit Protektionismus würden die Amerikaner zuallererst sich selbst schaden."

Erklärtes Ziel der neuen US-Regierung sei es doch, Arbeitsplätze zu schaffen und den Wohlstand im Land zu fördern. "Das funktioniert aber nur, wenn weltweite Handelsbeziehungen intakt bleiben, europäische Zulieferer US-Firmen weiterhin mit ihren Produkten versorgen und europäische Unternehmen in den USA weiter Arbeitsplätze schaffen können."

Bei den Gesprächen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington ging es unter anderem um die transatlantischen Handelsbeziehungen.

Gabriel fordert die USA auf, gemeinsam mit Europa an den Sanktionen gegen Russland festzuhalten. "Sicherheit und Stabilität in Europa und weltweit sind weder ohne Russland noch ohne die USA machbar. Gleichzeitig dürfen wir gerade in diesen Tagen - drei Jahre nach dem Referendum zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim - nicht vergessen, dass Russland mit seinem Verhalten die europäische Sicherheitsordnung in Frage gestellt hat", sagte der Außenminister./rm/DP/zb