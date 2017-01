Gamehost hält Dividende stabil

-Anzeige-

Der kanadische Hotel- und Unterhaltungskonzern Gamehost (ISIN: CA36468B1040, TSE: GH) schüttet eine Dividende in Höhe von 0,0575 kanadischen Dollar (CAD) für den Monat Januar aus. Das Unternehmen mit Firmensitz in Alberta zahlt damit auf das Gesamtjahr hochgerechnet weiter 0,69 CAD an seine Investoren. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 11,20 CAD (Stand: 17. Januar 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 6,16 Prozent.Gamehost wird die Dividende am 15. Februar 2017 ausbezahlen (Record date: 31. Januar 2017). Ex-Dividenden Tag ist der 27. Januar 2017. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016 sank der operative Umsatz des Unternehmens um 9,6 Prozent oder 1,8 Mio. CAD auf 17 Mio. CAD.Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 0,18 Prozent im Plus.Gamehost betreibt in der kanadischen Provinz Alberta u. a. das Boomtown Kasino in Ft. McMurray, das Great Northern Kasino sowie das Service Plus Inns & Suites Hotel.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de