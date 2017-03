Geld für Finanzierung: TAG Immobilien bringt gut 4 Millionen eigene Aktien auf den Markt | Nachricht | finanzen.net

Das MDAX-Unternehmen kündigte an, bis zu 4,01 Millionen eigene Anteilsscheine in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens anzubieten. Gemessen am Xetra-Schlusskurs von Montag winkt dem Immobilienkonzern damit ein Erlös von gut 52 Millionen Euro.

Das Geld ist für die Finanzierung der am Morgen bekanntgegebenen Übernahme eines Portfolios von 1.441 Wohnungen für 41,9 Millionen Euro gedacht, ebenso für weitere Akquisitionen und für die Optimierung der Kapitalstruktur.

Bei den Platzierungsaktien handele es sich um die letzten verbliebenen eigenen Aktien aus dem von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten Aktienrückkauf, so TAG. Sie seien nach der Platzierung den bestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt, einschließlich der Dividendenberechtigung für 2016.

Die Menge der Aktien entspricht etwa 2,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Platzierung soll am Dienstag, voraussichtlich vor Börsenbeginn, abgeschlossen werden. Nach Ende des Bookbuilding-Verfahrens sollen die endgültige Zahl der verkauften Aktien sowie der Preis festgelegt werden.

DJG/mgo/sha

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: TAG Immobilien