Generali wehrt sich gegen Intesa Sanpaolo und erwirbt Stimmrechte

Von Giovanni Legorano ROM (Dow Jones)--Der italienische Versicherer Assicurazioni Generali SpA hat sich 3,01 Prozent der Stimmrechte bei der italienischen Bank Intesa Sanpaolo SpA gesichert. Mit dieser Verteidigungsmaßnahme will Generali Intesa Sanpaolo davon abbringen, seinerseits ein großes Anteilspaket an Generali aufzubauen.

Hintergrund ist ein Zeitungsbericht von La Stampa, wonach die Allianz SE gemeinsam mit Intesa Sanpaolo Generali übernehmen könnte. Sowohl Allianz wie auch Intesa Sanpaolo wollten sich dazu nicht äußern.

Gemäß den italienischen Regularien und unter bestimmten Umständen, darf ein börsennotiertes Unternehmen in Italien nicht mehr als 3 Prozent der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen halten, wenn letzteres seinerseits umgekehrt bereits mehr als 3 Prozent der Stimmrechte besitzt. Das bedeutet, dass wenn Intesa einen Anteil von über 3 Prozent an Generali erworben haben sollte, der über die 3-Prozent-Marke hinaus gehende Teil eingefroren würde. Außerdem müsste Intesa diesen Teil in den nächsten zwölf Monaten verkaufen. Intesa könnte dem aber aus dem Weg gehen, wenn die Bank einen Übernahmeangebot für mindestens 60 Prozent der Generali-Anteile macht.

Der Generali-Kurs war am Montag in Mailand um 4 Prozent gestiegen, in der Sitze sogar um 7 Prozent.

January 23, 2017

