Genossenschaftsverband BVR kritisiert EZB- und Bundesbank-Umfragen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) beklagt die hohe Belastung seiner Mitgliedsinstitute durch parallele Umfragen von Europäischer Zentralbank (EZB) und Bundesbank. BVR-Vorstandsvorsitzender Uwe Fröhlich sagte in Frankfurt, die Abfragen von EZB und Bundesbank verursachten hohen Aufwand und seien nicht durch aufsichtsrechtlichen Zusatznutzen gerechtfertigt.

Fröhlich wies darauf hin, dass die Bundesbank im April und Mai eine neue Umfrage zu Ertragslage und Widerstandsfähigkeit der Banken im Niedrigzinsumfeld starten werde. Gleichzeitig beginne die EZB parallel eine zusätzliche Abfrage zur Profitabilität von Banken bei voraussichtlich 40 ausgewählten deutschen Less Significant Institutions (LSI).

Die deutsche Umfrage von Bundesbank und BaFin besteht laut Fröhlich aus drei Teilen: der Niedrigzinsumfeld-Umfrage, dem Stresstest für den Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) sowie einem neuen Umfrageteil zur Überwachung von Kreditvergabestandards, Wohnimmobilien und Pensionsverpflichtungen.

Diese Umfrage sei komplexer als bisher und verursache einen hohen Aufwand, da eine technische Umsetzung wegen des zu kurzen zeitlichen Vorlaufs nicht möglich sei. Auch lägen die Umfragetemplates immer noch nicht in abschließender Form vor.

"Wir unterstützen das Ziel der Aufsicht, für Finanzmarktstabilität zu sorgen, nachdrücklich. Aber der aufsichtsrechtliche Zusatznutzen rechtfertigt diesen hohen zusätzlichen Erhebungsaufwand nicht", sagte der BVR-Chef.

Fröhlich kritisierte zudem einen unnötigen Mehraufwand durch die Abfrage von Daten durch die EZB, die der Bundesbank bereits vorlägen, zum Beispiel in der monatlichen Bilanzstatistik. "Ein Wettbewerb der Behörden mit zeitgleichen vergleichbaren Umfragen steht aber einer Bankenunion, die auf einer engen Zusammenarbeit der maßgeblichen Akteure in der Bankenaufsicht aufbaut, nicht gut zu Gesicht", sagte Fröhlich.

Die stellvertretende Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Sabine Lautenschläger, hatte am Montag die nationalen Aufsichtsbehörden aufgefordert, ihre Berichtsanforderungen zurückzuschrauben. "Es würde die Belastung der Banken verringern, wenn die nationalen Behörden ihre eigenen Berichtsanforderungen und -prozesse der neuen europäischen Realität anzupassen", sagte sie.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2017 06:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 26 AM EDT 03-14-17