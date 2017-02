Gereralbundesanwalt bittet wegen Terrorverfahren um mehr Personal - Magazin

HAMBURG/FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem dringenden Hilferuf hat sich Generalbundesanwalt Peter Frank laut einem Medienbericht an die Justizminister der 16 Bundesländer gewandt. Aufgrund der Vielzahl von Terrorverfahren "sind die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Bundesanwaltschaft erreicht", schreibt Frank in einem Brief an die Länderminister. Das Schreiben, aus dem das Magazin Spiegel zitiert und welches dem Spiegel nach eigenen Angaben vorliegt, stammt aus der vergangenen Woche. Frank bittet die Minister "eindringlich", Staatsanwälte und Richter zur Unterstützung an die Bundesanwaltschaft zu entsenden. "Die Bekämpfung des Terrorismus und damit die Verhinderung von Anschlägen", schreibt Frank, "ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die meine Behörde ohne ausreichende personelle Unterstützung durch die Länder nicht mehr umfassend gewährleisten kann".

Wie der Spiegel weiter berichtet, werde der Brief in Justizkreisen stellenweise als "noch nie da gewesen" und "unfassbar" bewertet. Während die Bundesregierung das Bundeskriminalamt und die Geheimdienste massiv aufrüste, müsse der Generalbundesanwalt in den Ländern um Personal betteln. Seit einiger Zeit gebe der Generalbundesanwalt zunehmend Ermittlungsverfahren an Landesstaatsanwaltschaften ab, auch ein Zeichen für die Überlastung in Karlsruhe, schreibt das Magazin weiter. Eine Kopie des Briefes sei an Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gegangen.

Ein Sprecher der Generalbundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof bestätigte am Sonntag im Gespräch mit Dow Jones Newswires die Existenz des Briefes, wollte sich aber zum Inhalt nicht äußern. Er erläuerte jedoch, dass die Behörde grundsätzlich juristisches Personal über die Justizministerien der Bundesländer rekrutiere.

