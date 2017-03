Germanwings-Absturz - "Auf der Suche nach der Wahrheit"

- von Klaus Lauer und Maria Sheahan

Berlin (Reuters) - Am Tag großer Emotionen versucht Günter Lubitz seine Gefühle zu verbergen.

Er sitzt vor rund 150 Journalisten und will der Welt klar machen, dass sein Sohn Andreas kein Massenmörder ist. "Ich stehe fassungslos dieser Tragödie gegenüber", sagt Lubitz in zwei Dutzend Kameras. Er spricht ruhig und klar, liest eine Erklärung ab. "Wie alle anderen Angehören sind auch wir auf der Suche nach der Wahrheit." Ermittler haben hier allerdings bereits Antworten geliefert. Sie gehen davon aus, dass Andreas Lubitz am 24. März 2015 als Copilot eine Germanwings-Maschine absichtlich zum Absturz gebracht und damit 149 Menschen mit sich in den Tod gerissen hat.

Der Flug 4U9525 von Barcelona nach Düsseldorf endete mit einem Aufprall in den französischen Alpen. Im Abschlussbericht der französischen Untersuchungsbehörde BEA vom März 2016 heißt es dazu: "Die Kollision mit dem Boden wurde durch eine bewusste und geplante Handlung des Copiloten verursacht, der entschieden hatte, Suizid zu begehen, während er alleine im Cockpit war." Auch die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hegt keine Zweifel an der Schuld des Copiloten.

"DEPRESSION ÜBERWUNDEN, LEBENSFREUDE GEWONNEN"

Vater Lubitz räumt ein, dass sein Sohn 2008/2009 an einer Depression gelitten, diese aber erfolgreich überwunden habe. "Er fand zu seiner ursprünglichen Kraft und Lebensfreude zurück." Spätere Arztbesuche gingen auf ein Augenleiden zurück, aber nicht auf eine Depression. "Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv."

Für seinen Auftritt in einem Berliner Hotel wählt Lubitz ausgerechnet den zweiten Jahrestag der Katastrophe. Dies haben viele Hinterbliebene kritisiert. "Wir haben diesen Tag nicht gewählt, um die Angehörigen zu verletzten", sagt der Vater und fügt hinzu, das Datum verschaffe ihm "mehr Gehör". Die Pressekonferenz verzögert sich um rund 25 Minuten und damit über den damaligen Zeitpunkt des Absturzes von 10.41 Uhr hinaus. Offen bleibt, ob dies aus Pietätsgründen geschieht oder wegen des starken Medieninteresses.

Lubitz kommt im schwarzen Anzug - und nicht allein. Umringt von Leibwächtern hat er sich auch für das Podium Verstärkung geholt: Ein Medienprofi und Moderator führt durch die Pressekonferenz. Außerdem stehen zwei Anwälte zur Seite sowie der Journalist und Luftfahrtexperte Tim van Beveren. Dieser kritisiert Punkt für Punkt Ungereimtheiten in den Ermittlungen.

"AUF DER SUCHE DER WAHRHEIT"

Mehrfach betont das Podium, es gehe nicht "ums Reinwaschen". Dann kommt die alles entscheidende Frage: "Halten Sie Ihren Sohn für unschuldig?" Günter Lubitz weicht zweimal fast wortgleich aus: "Mit diesem Gutachten, mit diesen Untersuchungen sind wir auf der Suche nach der Wahrheit." Beveren hingegen betont, er könne diese Frage jetzt noch nicht beantworten. "Ich habe keine Glaskugel." Aber die Ermittlungsergebnisse beruhten auf Spekulationen. "Es gibt keinen stichhaltigen Beweis." Van Beveren räumt ein, dass er kein alternatives Szenario hat, was im Cockpit abgelaufen sein könnte. "Ich muss Sie leider enttäuschen, ich weiß es nicht." Van Beveren will seine Erkenntnisse an die Ermittler weiterreichen und hofft darauf, dass die Untersuchungen weitergehen.

Zeitgleich zur zweistündigen Pressekonferenz nimmt Lufthansa-Chef Carsten Spohr mit Hinterbliebenen an einer Gedenkfeier in den französischen Alpen teil. Dort wird eine vergoldete Kugel von fünf Metern Durchmesser enthüllt. Sie besteht aus 149 Elementen. Andreas Lubitz geht hier leer aus.

