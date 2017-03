Gesetz zur Leiharbeit tritt in Kraft

BERLIN (dpa-AFX) - Der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen soll mit einem neuen Gesetz eingedämmt werden, das an diesem Samstag in Kraft tritt. Der Entwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) war in der Koalition monatelang umstritten gewesen. Kern des Gesetzes ist, dass künftig Leih- oder Zeitarbeiter nach neun Monaten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft bekommen müssen.

Bei Branchenzuschlagstarifen in der Zeitarbeitsbranche kann davon abgewichen werden. Insgesamt können Leiharbeitnehmer höchstens 18 Monate lang einem anderen Betrieb überlassen werden. Danach müssen sie übernommen oder abgezogen werden. In Tarifverträgen können Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber hinausgehen. Der Einsatz von Leiharbeitern als Streikbrecher soll verboten werden.

Bei Werkverträgen wird durch das Gesetz festgelegt, wann tatsächlich solch ein Vertrag über selbstständige Tätigkeit und wann ein normales abhängiges Arbeitsverhältnis vorliegt. Mit Werkverträgen vergeben Unternehmen Aufgaben an andere Firmen.