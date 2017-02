Gesetzliche Mindestlöhne innerhalb der EU zuletzt merklich gestiegen

DüSSELDORF (AFP)--Die Mindestlöhne in Europa sind zuletzt merklich gestiegen. In 22 der 28 EU-Staaten mit gesetzlich definierter Untergrenze sei diese im vorigen Jahr oder Anfang 2017 angehoben worden, berichtete die Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in ihrem aktuellen Mindestlohnbericht. Nominal legten die Mindestlöhne im Mittel aller 22 Länder um 5 Prozent zu.

Weil die Inflation niedrig war, bedeutete dies demnach auch real mehr Geld. Nachdem die Sparpolitik in vielen EU-Staaten Anhebungen über längere Zeit verhindert habe, habe sich der "seit einigen Jahren andauernde Trend hin zu einer dynamischeren Mindestlohnentwicklung noch einmal beschleunigt", erklärte der Tarifexperte Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Stiftung.

Gemessen am mittleren Lohnniveau sei der Mindestlohn in vielen Ländern aber weiterhin niedrig. Der deutsche Mindestlohn liegt nach Angaben der Stiftung mit 8,84 Euro in der Stunde "spürbar" unter dem anderer westeuropäischer EU-Staaten. So seien in Frankreich 9,76 Euro vorgesehen, in den Niederlanden 9,52 Euro und in Belgien 9,28 Euro pro Stunde.

In Großbritannien betrage der Mindestlohn umgerechnet sogar 9,92 Euro, wenn die Wechselkurseffekte durch die jüngste Abwertung des Pfunds nach dem Referendum über den EU-Ausstieg des Landes herausgerechnet würden. Deutschland rangiere "im internationalen Mittelfeld".

