Gewerkschaft begrüßt Nahles-Pläne für erleichterte Teilzeit

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften begrüßen die Pläne von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für einen erleichterten Wechsel zwischen Teil- und Vollzeit. "Wir brauchen ein Recht auf befristete Teilzeit, das unabhängig vom Anlass gilt", sagte das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Annelie Buntenbach, den "Ruhr Nachrichten" (Freitag).

Die eigene Weiterbildung, ein Ehrenamt oder Zeit mit den Kindern jenseits der Elternzeit seien legitime Anliegen, "für die Menschen zeitweise kürzertreten wollen - ohne zugleich Gefahr zu laufen, in der Teilzeitfalle stecken zu bleiben", sagte Buntenbach. Nahles will per Gesetz regeln, dass Arbeitnehmer in Teilzeit einen Anspruch bekommen, wieder auf eine volle Stelle zurückzukehren.

Der DGB forderte allerdings, die geplante Regelung dürfe nicht auf bestimmte Teilzeit-Gruppen beschränkt bleiben. "Die von der Koalition angedeutete Beschränkung der Reform des allgemeinen Teilzeitrechts auf ein Rückkehrrecht nach Zeiten der Kinderbetreuung beziehungsweise der Angehörigenpflege greift zu kurz", heißt es in einem DGB-Vorstandsbeschluss, aus dem die "Ruhr Nachrichten" zitieren.

Nahles hatte zuletzt der "Rheinischen Post" gesagt, sie gehe davon aus, dass etwa 150 000 Arbeitnehmer von einer Regelung zur befristeten Teilzeit direkt profitieren. Etwa 80 Prozent der Teilzeit-Beschäftigen sind Frauen./sv/DP/zb