Gewerkschaft ruft Salzgitter-Beschäftigte zu Warnstreik auf

SALZGITTER (dpa-AFX) - Nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde im laufenden Stahl-Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft IG Metall für Freitag zum Warnstreik aufgerufen. In den Betrieben der Salzgitter AG solle von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr die Arbeit ruhen, kündigte die IG Metall Salzgitter-Peine am Mittwoch an.

Bei einer Kundgebung vor der Hauptverwaltung der Salzgitter AG werde Bezirksleiter Thorsten Gröger von der IG Metall zu den Teilnehmern sprechen.

Die Gewerkschaft will mit der Aktion ihre Forderungen für die rund 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie unterstreichen. In Niedersachsen und Bremen sind rund 13 500 Stahlarbeiter betroffen. Die IG Metall pocht auf 4,5 Prozent mehr Geld und faire Werkverträge, die Arbeitgeber haben bislang ein Angebot über 1,3 Prozent vorgelegt und dabei auf die schwierige Situation der Branche hingewiesen. Die dritte Verhandlungsrunde ist am 16. März in Düsseldorf./woe/DP/tos