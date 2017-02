Gewerkschaften sehen Chancen in Fusion von Opel und PSA

Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitnehmervertreter sehen in einer möglichen Fusion von Opel und der französischen PSA-Gruppe auch positive Aspekte. "Die europäischen Arbeitnehmervertretungen sehen auch Chancen in der Schaffung des zweitgrößten Automobilherstellers in Europa, um die Herausforderungen des Umbaus der europäischen Automobilindustrie zu gestalten", heißt es einer gemeinsamen Mitteilung der IG Metall, des Gesamtbetriebsrats und des Europäischen Betriebsrats von Opel.

Grundlage der Gespräche mit PSA sei die Anerkennung und Erfüllung der bestehenden Verträge für Opel-Standorte. Insbesondere verweisen die Arbeitnehmervertreter am Freitag auf die Beschäftigungs- und Investitionszusagen. "Entscheidend für die europäischen Arbeitnehmervertreter wird sein, welche Rolle die Marke und das Unternehmen Opel/Vauxhall im PSA Verbund haben werden." Die bisherige Zusammenarbeit der beiden Automobilhersteller sei positiv.

"Wir werden die Gespräche mit PSA im Falle eines Verkaufs offen und konstruktiv führen und schnellstmöglich zu einem Ergebnis bringen", wird Wolfgang Schäfer-Klug, Vorsitzender des Eurobetriebsrats, in der Mitteilung zitiert. Ziel müsse es sein, die bestehenden Chancen zu nutzen, Beschäftigung und Standorte zu sichern.

Die Arbeitnehmervertreter hatten nach Bekanntwerden der Gespräche der Opel-Mutter General Motors und der PSA Peugeot Citroen zunächst verärgert reagiert. Sie fühlten sich übergangen und sprachen von einer "beispiellosen Verletzung sämtlicher deutscher wie europäischer Mitbestimmungsrechte".

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2017 06:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 31 AM EST 02-17-17