Gewinnrückgang: Neuer Chef verordnet Rhön-Klinikum strafferes Management - Aktie tiefrot | Nachricht | finanzen.net

"Die Entwicklung des operativen Geschäfts ist unbefriedigend", erklärte Vorstandschef Stephan Holzinger am Freitag. "Wir werden uns daher zum Beispiel intensiv mit den Materialkosten ebenso wie mit den Verwaltungsstrukturen in der Zentrale wie in den Standorten beschäftigen und Entscheidungen beschleunigen." Wegen möglicher Effekte aus solchen Umstrukturierungen sei ein konkreter Ausblick für 2017 nicht möglich.

Schon jetzt ist Holzinger aber klar, dass der operative Gewinn "deutlich niedriger" als im Vorjahr ausfallen wird. Eine genaue Prognose will er bis zur Jahresmitte nachreichen. Im vergangenen Jahr belief sich der Betriebsgewinn (Ebitda) auf fast 157 Millionen Euro, wobei ohne Berücksichtigung von aufgelösten Rückstellungen nur knapp 115 Millionen Euro in den Büchern stehen. Beim Umsatz kam der Konzern aus Bad Neustadt an der Saale 2016 mit 1,18 Milliarden Euro kaum vom Fleck (2015: 1,11 Mrd.) und peilt für das laufende Jahr 1,20 bis 1,23 Milliarden Euro an. Rhön betreibt fünf Kliniken mit insgesamt 5300 Betten und behandelte 2016 gut 800.000 Patienten.

Bei den nun angedachten Maßnahmen für mehr Rentabilität gehe es nicht um Stellenabbau , sagte ein Konzernsprecher. "Wir müssen ein bisschen schneller und effizienter werden, Strukturen straffen und verschlanken." Einen ersten Schritt dahin gingen die Franken direkt an der Konzernspitze: Der Vorstand wurde von fünf auf drei Mitglieder verkleinert, wie Rhön bereits am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt hatte. Finanzchef Jens-Peter Neumann und der für das operative Geschäft zuständige Manager Martin Menger mussten ihren Hut nehmen. Die Finanzen übernimmt demnach Vorstandschef Holzinger, der erst vor gut einem Monat Martin Siebert abgelöst hatte. Siebert bleibt als Holzingers Vize im Vorstand.

Das "manager magazin" berichtete, Hintergrund des Personalkarussells sei ein Konflikt zwischen Finanzchef Neumann und Unternehmensgründer Eugen Münch über die Strategie der Klinikkette. Münch, der noch rund zehn Prozent an Rhön hält, wolle die Kliniken des Unternehmens mit IT und medizinischer Hochleistungstechnologie aufrüsten. Neumann habe ihn jedoch gewarnt, dass der Konzern sich dies nicht leisten könne. Ex-Aufsichtsratsmitglied Holzinger gilt als Vertrauter Münchs. Am Freitag betonte Holzinger, der Einsatz von Computersystemen in der Krankenhaus-Medizin bleibe Mittelpunkt der Rhön-Strategie.

Die Rhön-Aktie kommt im Freitagshandel kräftig unter die Räder. Zwischenzeitlich verliert das Papier im XETRA-Handel rund 10 Prozent.

Frankfurt (Reuters)

Bildquellen: Fernando Madeira / Shutterstock.com