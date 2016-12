Gilead Sciences zahlt siebte Dividende der Firmengeschichte

-Anzeige-

Der Biotechnologiekonzern Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, NASDAQ: GILD) zahlt am Donnerstag für das vierte Quartal 2016 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,47 US-Dollar je Aktie aus (Record day war der 15. Dezember 2016). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Gilead weiterhin 1,88 US-Dollar an seine Aktionäre.Beim aktuellen Börsenkurs von 72,77 US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2016) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 2,58 Prozent. Im Juni 2015 zahlte Gilead erstmals eine Dividende (0,43 US-Dollar). Die aktuelle Ausschüttung ist damit die siebte vierteljährliche Dividende der Firmengeschichte.Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal 2016 einen Umsatz in Höhe von 7,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr 8,3 Mrd. US-Dollar), wie am 1. November 2016 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 3,3 Mrd. US-Dollar nach 4,6 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das Arzneimittel für verschiedene medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet. Zum Portfolio des Unternehmens mit Hauptsitz in Foster City, im US-Bundesstaat Kalifornien, zählen die Hepatitis-Medikamente Sovaldi und Harvoni. Neben Hepatitis konzentriert sich Gilead auf Medikamente zur Behandlung von HIV und Aids. Vor kurzem wurde Gilead in einem Patentstreit von einem US-Gericht zur Zahlung von 2,5 Mrd. US-Dollar Schadensersatz an Merck & Co verurteilt. Gilead will in Berufung gehen.Die Aktie des Konzerns verzeichnet an der Wall Street seit Jahresbeginn ein Kursminus von 28,09 Prozent und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 95,99 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2016).Redaktion MyDividends.de