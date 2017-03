Gipfel berät über Zukunft der EU ohne Großbritannien

BRÜSSEL (AFP)--Die Staats- und Regierungschefs der EU haben am Freitag ihre Beratungen über die Zukunft der Staatengemenschaft ohne Großbritannien aufgenommen. Die Vertreter von 27 Mitgliedstaaten kamen am Vormittag in Brüssel ohne die britische Premierministerin Theresa May zusammen, um eine Erklärung für einen Jubiläumsgipfel zu 60 Jahren Römische Verträge Ende März vorzubereiten.

Auch Polen nahm an den Gesprächen teil. Das Land hatte am Donnerstag wegen des Streits um die Wiederwahl von Ratspräsident Donald Tusk Entscheidungen des regulären EU-Gipfels blockiert.

Österreichs Kanzler Christian Kern zeigte sich überzeugt, dass die Blockade Polens eine "Episode" sein werde. Er sehe "keinen Sinn" darin, "dass wir uns da jetzt beleidigt in eine Ecke zurückziehen", sagte er. Es sei "nicht im Interesse Polens", sich der Diskussion über die Zukunft der EU zu verweigern.

EU-Ratspräsident Tusk hatte am Donnerstag trotz erbitterten Widerstands seines Heimatlandes eine zweite Amtszeit bis November 2019 erhalten. 27 EU-Länder stimmten für die Mandatsverlängerung, nur Polen dagegen.

Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo weigerte sich daraufhin, die Gipfelschlussfolgerungen zu Bereichen wie Verteidigung, Migration und Wirtschaft mitzutragen. Ihr Inhalt wurde in einer von Tusk verfassten Ersatzerklärung veröffentlicht, die von den 27 anderen Mitgliedstaaten unterstützt wurde.

