Glacier Bancorp hebt Dividende an

Glacier Bancorp (ISIN: US37637Q1058, NASDAQ: GBCI) erhöht die Quartalsdividende um 5 Prozent von 20 US-Cents je Aktie auf 21 US-Cents. Bisher wurde die Dividende 41 Mal angehoben.

Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 0,84 US-Dollar ausgeschüttet. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 34,05 US-Dollar (Stand: 30. März 2017) 2,47 Prozent. Dies ist die 128. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Investoren erhalten die nächste Auszahlung am 20. April 2017 (Record date: 11. April 2017).

Glacier Bancorp mit Firmensitz in Kalispell im US-Bundesstaat Montana ist die Muttergesellschaft von verschiedenen Kommunalbanken, darunter bspw. Glacier Bank, Kalispell, First Security Bank of Missoula, Valley Bank of Helena oder die Big Sky Western Bank. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 5,96 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

