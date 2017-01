Gladstone Capital gibt Dividende bekannt

-Anzeige-

Gladstone Capital (ISIN: US3765351008, NASDAQ: GLAD) schüttet für die Monate Januar, Februar und März jeweils eine Dividende in Höhe von 7 US-Cents aus. Damit bleibt die Dividende unverändert. Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 0,84 US-Dollar ausgezahlt. Das entspricht einer Dividendenrendite von 8,93 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 9,41 US-Dollar (Stand: 11. Januar 2017).Der Konzern zahlt die Dividende am 31. Januar 2017, 28. Februar 2017 und 31. März 2017 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 20. Januar 2017, 16. Februar 2017 und 22. März 2017). Die Investmentgesellschaft investiert in kleine und mittlere Unternehmen. Gladstone betreut Investitionen, die mit Eigenkapital abgewickelt werden als auch solche, die über die Aufnahme von Schulden getätigt werden. Seit Beginn des Jahres liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ mit 0,21 Prozent im Plus.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de