GlaxoSmithKline erwirtschaftet Gewinn und zahlt unveränderte Dividende

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882) wird für das vierte Quartal 2016 eine Dividende in Höhe von 23 Pence (ca. 0,27 Euro) ausbezahlen. Im Vorjahr wurden ebenfalls 23 Pence ausgeschüttet. GlaxoSmithKline zahlt seine Dividenden vierteljährlich aus. Als Termin für die Zahlung der Dividende wurde der 13 April 2017 festgelegt. Ex-Dividenden-Tag ist der 23. Februar 2017.Im letzten Jahr wurde damit eine Gesamtdividende von 80 Pence (ca. 0,93 Euro) ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 18,44 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 5,04 Prozent. Im Jahr 2017 soll die Dividende ebenfalls bei 80 Pence liegen.Im vierten Quartal des Jahres 2016 stieg der operative Kerngewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 52 Prozent auf 2,1 Mrd. Pfund (ca. 2,44 Mrd. Euro), wie GlaxoSmithKline am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr belasteten Restrukturierungskosten das Ergebnis. Zusätzlich half das schwache Pfund. Bei konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 16 Prozent. Der Umsatz legte um 21 Prozent auf 7,6 Mrd. Pfund (ca. 8,84 Mrd. Euro) zu. Bei konstanten Wechselkursen ergab sich ein Zuwachs von 3 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 257 Mio. Pfund (ca. 299 Mio. Euro) in den Büchern nach einem Verlust von 354 Mio. Pfund im Vorjahr.Im Gesamtjahr 2016 lag der Umsatz bei 27,9 Mrd. Pfund (ca. 32,4 Mrd. Euro), ein Plus von 6 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse. Der operative Kerngewinn legte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf Basis konstanter Wechselkurse um 14 Prozent auf 7,8 Mrd. Pfund (ca. 9,1 Mrd. Euro) zu.Der aktuelle Glaxo-Chef Andrew Witty wird im März 2017 durch Emma Walmsley ersetzt. Emma Walmsley war zuletzt Chefin der Consumer Healthcare Sparte von GlaxoSmithKline.Redaktion MyDividends.de