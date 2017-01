GlobeNewswire/Medigene AG: Veröffentlichung gem. -- 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

MediGene AG / Medigene AG: Veröffentlichung gem. -- 26 Abs.1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Medigene AG: Veröffentlichung gemäß -- 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel

der europaweiten Verbreitung

X Stimmrechtsmitteilung oder Korrektur einer am veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten (Name, Anschrift) Medigene AG Lochhamer Str. 11 82152 Planegg/Martinsried

2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich) X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter Sitz und Staat: QVT Financial LP Delaware, United States of America QVT Financial GP LLC Delaware, United States of America QVT Associates GP LLC Delaware, United States of America

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. QVT Fund V LP

5. Datum der Schwellenberührung: 28.12.2016

6. Gesamtstimmrechtsanteile Gesamtzahl der Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile Stimmrechte des (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) Emittenten neu 14,58% 0,00% 14,58% 2935109 letzte Mitteilung 15,63% 0,00% 15,63%

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (---- 21, 22 WpHG) ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (-- 21 WpHG) (-- 22 WpHG) (-- 21 WpHG) (-- 22 WpHG) DE000A1X3W00 2935109 % 14,58% % % Summe 2935109 14,58 %

b.1. Instrumente i.S.d. -- 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten) Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrechte in % Instruments Verfall / Laufzeit absolut % % % Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. -- 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten) Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in % Instruments Verfall / Laufzeit oder absolut physische Abwicklung % % % Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte zutreffendes ankreuzen): Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bitte Anlage verwenden bei mehr als 4 Unternehmen; in diesem Fall bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen): Unternehmen Stimmrechte Instrumente Summe in %, wenn 5% oder höher in %, wenn in %, wenn 3% oder 5% oder höher höher Siehe #8 der % % % Anlage % % % % % % % % %

9. Bei Vollmacht gemäß -- 22 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen Am 30. Dezember 2016 hatten die folgenden Unternehmen Rechte an und waren rechtliche Eigentümer von Aktien der Medigene AG wie folgt: QVT Fund V LP: 2.223.711 QVT Fund IV LP: 503.984 Quintessence Fund L.P.: 207.414 All diese 2.935.109 Stimmrechte werden jeweils QVT Financial LP, QVT Financial GP LLC und QVT Associates GP LLC gemäß -- 22 WpHG zugerechnet.

Planegg-Martinsried, 02.01.2017

Der Vorstand

Kontakt Medigene AG

Public & Investor Relations

Julia Hofmann / Dr. Robert Mayer

Email: investor@medigene.com

Tel.: ++49 - 89 - 20 00 33 33 01

Anlage zu (bitte einschlägige Auswahl ankreuzen)

7.b.1. (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

b.1. Instrumente i.S.d. -- 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Anlage ist beliebig erweiterbar) Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrechte in % Instruments Verfall / Laufzeit absolut % % % % % %

7.b.2. (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

b.2. Instrumente i.S.d. -- 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (Anlage ist beliebig erweiterbar) Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in % Instruments Verfall / Laufzeit oder absolut physische Abwicklung % % % % % %

X 8. (Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen; Anlage ist beliebig erweiterbar)

Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn wenn 3% oder wenn 5% oder 5% oder Unternehmen höher höher höher QVT Fund V LP 11,04 % % 11,04% QVT Offshore II L.P. 11,04 % % 11,04 % QVT Offshore Ltd 11,04 % % 11,04 % QVT Associates GP LLC 14,58% % 14,58% QVT Financial LP 14,58% % 14,58% QVT Financial GP LLC 14,58% % 14,58%

Medigene AG

Lochhamer Strasse 11 Martinsried / München Deutschland

WKN: A1X3W0;ISIN: DE000A1X3W00;

Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,

Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,

Freiverkehr in Börse Berlin,

Freiverkehr in Börse Düsseldorf,

Freiverkehr in Bayerische Börse München,

Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover,

Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,

Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;

