Göring-Eckardt warnt Grüne vor Koalitionsdebatten

Berlin (Reuters) - Die grüne Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, pocht nach der Wahlniederlage an der Saar auf einen Kurs der Eigenständigkeit.

"Die Zeiten für Koalitionsdebatten sind gerade nicht und sollten für uns auch nicht anbrechen", sagte sie am Montag in Berlin mit Blick auf ein Bündnis mit der Union oder mit SPD und Linkspartei nach der Bundestagswahl im September. "Wenn ich mir Horst Seehofer anschaue oder wenn ich mir Sahra Wagenknecht anschaue, weiß ich, es wird schwierig." CSU-Chef Seehofer fordert eine Obergrenze für Flüchtlinge, die Göring-Eckardt kategorisch ablehnt. Die Linken-Spitzenkandidatin Wagenknecht möchte das Militärbündnis Nato auflösen. In der Außenpolitik sei die Linke alles andere als ein verlässlicher Partner, kritisierte die grüne Spitzenkandidatin. Gravierende Probleme gebe es mit der SPD nicht, aber eine rot-grüne Mehrheit zeichne sich nicht ab.

Bei der Landtagswahl am Sonntag verfehlten die Grünen mit vier Prozent den Wiedereinzug in den Landtag. Aus Sicht von Göring-Eckardt lag dies unter anderem an einer fehlenden Machtperspektive. Für die Bundestagswahl forderte sie, die Grünen müssten den Umweltschutz zu einem Schwerpunkt machen. "Nur die Grünen stellen die ökologische Frage", sagte die Spitzenkandidatin.