Gold Resource meldet Dividende

-Anzeige-

Die Gold Resource Corporation (ISIN: US38068T1051, NYSE: GORO) zahlt für Dezember 2016 eine monatliche Dividende in Höhe von 0,0017 US-Dollar je Aktie aus. Im Dezember 2015 senkte das Unternehmen die Dividende um 83 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Jahr hochgerechnet werden derzeit 2 US-Cents ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 4,10 US-Dollar (Stand: 27. Dezember 2016) 0,49 Prozent.Aktionäre erhalten die Zahlung am 23. Januar 2017 (Record date: 11. Januar 2017). Gold Resource ist ein Goldproduzent mit Liegenschaften in Mexiko. Das Unternehmen startete am 1. Juli 2010 mit der Produktion von Gold in seinem El Aguila Projekt im Süden des mexikanischen Bundesstaats Oaxaca. Seitdem zahlt Gold Resource eine Dividende.In den ersten neun Monaten des Fiskaljahres 2016 erzielte der Konzern einen Umsatz von 64,97 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 71,08 Mio. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 8 Mio. US-Dollar nach 5,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 2. November 2016 berichtet wurde. Seit Jahresbeginn liegt das Unternehmen an der Wall Street mit 146,99 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 238,35 Mio. US-Dollar auf (Stand: 27. Dezember 2016).Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de