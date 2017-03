Große Koalition ändert Regel für Alterspräsidenten des Bundestages

Berlin (Reuters) - Die große Koalition will noch vor der Bundestagswahl die Regeln für den Alterspräsidenten des Parlaments ändern.

Darauf hätten sich CDU/CSU und SPD am Dienstag geeinigt, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder in Berlin. Sein SPD-Kollege Thomas Oppermann sagte: "Ich halte das für eine vernünftige Regelung. Die konstituierende Sitzung sollte von einem erfahrenen Abgeordneten geleitet werden, und zwar unabhängig davon, aus welcher Partei die Person kommt."

Künftig soll der Alterspräsident, der die erste Sitzung des Bundestages in einer Legislaturperiode leitet, nach der Dauer der Zugehörigkeit zum Bundestag und nicht mehr nach dem Alter bestimmt werden. Eine solche Regel hatte Bundestagspräsident Norbert Lammert vorgeschlagen. Hintergrund ist, dass die AfD bei einem Einzug ins Parlament nach der Wahl am 24. September den ältesten Abgeordneten stellen könnte. Kauder widersprach aber der Einschätzung, dies sei eine Anti-AfD-Maßnahme. Es handele sich vielmehr um eine "Fortentwicklung der bisherigen Regelung". Die Änderungen sollen in der nächsten Sitzungswoche beschlossen werden.