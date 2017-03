Großes Kurspotenzial: Analysten glauben: Die Apple-Aktie wird nach ihrem Allzeithoch noch weiter steigen | Nachricht | finanzen.net

Die Apple -Aktie hat einen grandiosen Jahresstart hinter sich: Seit dem 1. Januar 2017 konnte sie um mehr als 20 Prozent zulegen. Nach der überraschenden Vorstellung eines günstigeren iPads und roter iPhones am Dienstag kletterte das Papier an der US-Börse NASDAQ sogar auf ein neues Allzeithoch bei 142,80 Dollar. Der Unternehmenswert von Apple stieg auf rund 750 Milliarden Dollar - und lag damit mehr als 100 Milliarden Dollar über dem von Alphabet , dem zweitwertvollsten Unternehmen der USA. Doch Analysten glauben, dass der Siegeszug der Apple-Aktie damit noch längst nicht vorbei ist. Sie trauen dem Papier in den nächsten Monaten noch viel mehr zu.

Analysten stecken Kursziele höher

Laut Daten von "FactSet" haben seit dem 31. Januar 2017 - dem Tag von Apples letzter Bilanzvorlage - 25 Analysten ihre Kursziele für die Unternehmensaktie angehoben. Erst am Montag erhöhten etwa die Analysten von Cowen and Company ihr Kursziel von 135 auf 155 Dollar, und am Dienstag - dem Tag des aktuellen Rekordhochs - setzte Toni Sacconaghi sein Apple-Kursziel auf 160 Dollar herauf. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn bleibe das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Aktie des iPhone-Herstellers attraktiv, heißt es in dem Bericht des Bernstein-Research-Analysten. Er glaubt sogar, dass das Papier selbst mit dem neuen Kursziel noch günstiger bewertet sei als viele Konkurrenten.

Hoffnung auf neues iPhone dürfte Aktie antreiben

Ein Hoffnungsträger der Analysten ist das iPhone 8, dessen Vorstellung für September erwartet wird. Ihrer Meinung nach könnte das Gerät zum großen Hit werden, da die erwarteten Neuerungen zahlreiche iPhone-Nutzer zu einem Upgrade und einige Android-Besitzer zu einem Wechsel bewegen dürften. Den Preis, der beim iPhone 8 wohl deutlich höher liegen wird als üblich, stufen die Experten nicht als Hindernis für einen starken Absatz ein. Stattdessen werten sie positiv, dass der durchschnittliche Verkaufspreis für das iPhone steigen dürfte.

Historisch gesehen haben die Analysten auch allen Grund, nach dem jüngsten Rekordhoch weiteres Kurspotenzial für die Apple-Aktie zu sehen. Denn das Papier schlug sich in den sechs Monaten vor der Präsentation eines neuen iPhones in der Vergangenheit immer besonders gut. 16 Prozent Outperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt waren laut Bernstein Analyst Sacconaghi im Durchschnitt drin - und dieser wichtige Zeitraum für die Apple-Aktie hat in diesem Monat erst begonnen, wenn man wieder von einer Keynote im September ausgeht.

Trump-Pläne geben Apple zusätzlichen Schub

Doch es ist nicht nur die Hoffnung auf das Handy, das Apple anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des iPhones vorstellen wird, die die Analysten bullish stimmt. Sie hoffen auch auf die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump . Denn diese könnte dazu führen, dass Apple das im Ausland gebunkerte Kapital ohne große Abschläge zurück in die USA holen kann. Die Experten hoffen, dass der US-Konzern dann einen Teil für Aktienrückkäufe und höhere Dividenden ausgeben und somit die Aktie noch attraktiver machen könnte. Übernahmen und höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung wären dann ebenfalls möglich und könnten sich langfristig positiv in der Bilanz auswirken.

Analyst Sacconaghi glaubt daher auch, dass die Apple-Aktie bei einer Umsetzung von Trumps Steuerplänen sogar ein Kurspotenzial bis 170 Dollar hätte. Der Unternehmenswert von Apple würde dann in neue Dimensionen vordringen. Bis Apple eine Marktkapitalisierung in Höhe von einer Billion Dollar erreicht, dürfte es allerdings noch etwas dauern: Dafür wäre immerhin ein Aktienkurs von rund 190 Dollar nötig.





Redaktion finanzen.net

