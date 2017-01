Gutes Ergebnis: Yahoo übertrifft Analystenerwartungen | Nachricht | finanzen.net

Yahoo hat für das vierte Quartal 2016 einen Umsatz von 1,469 Milliarden US-Dollar vorgelegt - eine Steigerung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Analysten waren im Vorfeld durchschnittlich von 1,38 Milliarden Dollar ausgegangen.Noch im Vorjahresquartal wies der Internetkonzern einen Umsatz von 1,273 Milliarden US-Dollar aus.Das adj. EPS im vierten Quartal 2016 belief sich auf 0,25 US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt 0,21 US-Dollar pro Aktie erwartet.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2016 lag der Umsatz bei 5,169 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Umsatz des Geschäftsjahres 2015 ein Umsatzwachstum von 4 Prozent. Analysten waren im Vorfeld durchschnittlich von 5,08 Milliarden US-Dollar für das Gesamtgeschäftsjahr ausgegangen. Für das Geschäftsjahr 2015 wurde ein Umsatz von 4,97 Milliarden US-Dollar ausgewiesen.

Das adj. EPS für das Geschäftsjahr 2016 belief sich auf 0,62 US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt 0,58 US-Dollar pro Aktie erwartet.

Die Yahoo-Aktie stieg im nachbörslichen Handel an der NASDAQ kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen an. In Frankfurt ging es am Montag mit dem Kurs der Yahoo-Aktie etwas bergab.

