H&R Block schüttet 217. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Dienstleister H&R Block (ISIN: US0936711052, NYSE: HRB) zahlt heute eine Quartalsdividende von 22 US-Cents an seine Anteilseigner aus. Record date war der 5. Dezember 2016. Dies ist die 217. Quartalsdividende in Folge, die H&R Block seit dem Börsengang 1962 an die Investoren ausschüttet. Im Juni 2016 wurde die Ausschüttung um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber des Konzerns somit 0,88 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 22,99 US-Dollar (Stand: 30. Dezember) entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,83 Prozent. Im Fiskaljahr 2016 hatte der Konzern Umsätze von 3,04 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,08 Mrd. US-Dollar) mit weltweit 23,2 Mio. bearbeiteten Steuerformularen.H&R Block ist ein Software- und Serviceunternehmen für Steuern und Finanzen. Seit 1955 wurden nach Unternehmensangaben über 700 Mio. Steuerunterlagen bearbeitet. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,65 Mrd. US-Dollar und seit Jahresanfang 2016 liegt die Aktie an der Wall Street mit 30,98 Prozent im Minus (Stand: 30. Dezember 2016).Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de