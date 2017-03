HINTERGRUND-SPD hält nach Saar-Niederlage am Schulz-Kurs fest

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Die Tonlage von SPD-Chef Martin Schulz hat sich ein wenig geändert, nachdem er die Landtagswahl im Saarland eine Nacht überschlafen hatte.

Bei der Übergabe des Blumenstraußes an SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger am Montag ist ihm das Eingeständnis der Niederlage nur noch einen Nebensatz wert. In der SPD-Zentrale in Berlin lobt er den engagierten Wahlkampf, "der nicht das Ergebnis gebracht hat, das wir uns gewünscht haben". Am Abend zuvor hörte sich das noch anders an. Gleich mehrmals in wechselnden Formulierungen wertete Schulz die knapp 30 Prozent der SPD als Niederlage. "Ich kann den heutigen Tag nicht zu den guten zählen", sagte der Kanzlerkandidat.

Doch am Tag danach will die SPD den Blick nach vorn richten. Schulz spricht es aus: "Wir haben in den letzten Wochen zugelegt, auch im Saarland - und wir schauen nach vorne." Der erste Test des Schulz-Effekts an der Wahlurne ging ernüchternd aus: Der SPD bleibt im Saarland nur der erneute Gang in eine große Koalition unter CDU-Führung. Die Ursache sieht die SPD vor allem in der Ablehnung für Rot-Rot und im Amtsbonus für Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dennoch sehen die Sozialdemokraten für Kurskorrekturen keinen Anlass.

WEDER KOALITIONSAUSSAGE NOCH MEHR INHALTE

Das gilt vor allem mit Blick auf die Entscheidung, ohne Koalitionsaussage in die Bundestagswahl zu gehen. Schulz macht deutlich, dass er aus dem Saarland-Ergebnis keine Rückschlüsse für den Bund ziehen will - obwohl die Diskussion, dass es im Saarland erstmals im Westen eine Koalition aus SPD und Linkspartei geben könnte, nach Einschätzung der Demoskopen den Sozialdemokraten geschadet hat. Eine stärkere Abgrenzung von der Linken hält Schulz dennoch nicht für geboten.

Die saarländische SPD-Politikerin Elke Ferner verweist im RBB auf die hohe Zustimmung in der Bevölkerung zu einer Fortsetzung der großen Koalition an der Saar: "Da kann es sein, dass welche auf Nummer sicher gegangen sind, die Rot-Rot nicht haben wollten." Dafür spricht auch, dass die SPD an die CDU etwa 8000 Wähler verloren hat - so viele wie an keine andere Partei.

In der SPD wird betont, das sei auf den Bund nicht übertragbar, da es im Saarland außer großer Koalition und Rot-Rot keine Alternative gegeben habe - und mit Ex-SPD Chef Oskar Lafontaine an der Spitze der Linken ohnehin ein Sonderfall herrsche. Manch einer in der Parteispitze mag sich am Montag gar nicht ausmalen, welchen Gegenwind es für die Wahlkämpfer in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gegeben hätte, wenn es im Saarland für eine knappe rot-rot-grüne Mehrheit gereicht hätte - und dort nun Koalitionsverhandlungen gegen eine sehr populäre Ministerpräsidentin stattfinden müssten. "Die Fortsetzung der großen Koalition lässt sich weitaus weniger gegen uns instrumentalisieren", sagt ein SPD-Stratege. Ein anderer wertet es mit Blick auf die Wahlkämpfe als positiv, dass die eigenen Leute nun nicht übermütig würden, sondern kämpften.

SCHWESIG SETZT KURS DOSIERTER AKZENTE FORT

Auch am Kurs der sozialen Gerechtigkeit trotz hoher Zufriedenheitswerte im Land will die SPD festhalten. Schulz weist darauf hin. Die überwältigende Mehrheit der Menschen sage ihm: "Mir persönlich geht es gut, aber in der Gesellschaft insgesamt geht es nicht gerecht zu." Mit spärlich dosierten inhaltlichen Festlegungen für die Bundestagswahl will die SPD weiter dieses Thema bedienen. Den nächsten Aufschlag nach dem Arbeitslosengeld Q soll gegen Ende der Woche Familienministerin und SPD-Vize Manuela Schwesig machen. Sie wird Vorschläge zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf machen, die Schulz angekündigt hatte. Darauf soll später die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit dem Thema Bildung folgen.

Damit bedient die SPD Themen, die für SPD-Wähler vorn rangieren. In der SPD-internen Wahlanalyse zum Saarland auf der Grundlage von Infratest-dimap-Zahlen heißt es, thematisch sei für die Wahl der Sozialdemokraten vor allem soziale Gerechtigkeit von Bedeutung gewesen, gefolgt von der Wirtschafts- und Arbeitsmarkt- sowie Schul- und Bildungspolitik.

Aus der Wahlanalyse zieht die SPD auch Hinweise, dass es einen Schulz-Effekt gegeben habe. "Martin Schulz liefert einen positiven Schub für die Saar-SPD", heißt es darin. Er bringe "frischen Wind in die Bundespolitik", hätten 76 Prozent der Befragten angegeben - und er sorge für eine größere Unterscheidbarkeit von SPD und CDU (64 Prozent). Ein wichtige Rolle spielten die angekündigten Reformen in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (72 Prozent Unterstützung). Diese fänden sogar bei gut der Hälfte der CDU-Anhänger im Saarland Anklang.

Schulz verbindet seinen Ausblick auf die Landtagswahlen im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen am Montag mit einer Kampfansage: "Wir haben einen richtig guten langen Atem - das an die Adresse all derjenigen, die sich heute freuen - (...) die sich nicht zu früh freuen sollten." In der Koalition im Bund könnte das Klima rauer werden. Manch einer in der SPD-Spitze ist nicht auf Kompromiss-Suche, sondern will demonstrieren, was mit der Union nicht mehr geht - und dies für den Wahlkampf nutzen. Mit Spannung wird daher erwartet, ob das Treffen der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Mittwochabend eine Einigung in Teilbereichen bringt - oder nicht.