HSBC: BNP Paribas (Weekly) - Hürde zu hoch - Chance vertan

Seit Mitte Dezember hatte sich die BNP-Aktie mit dem ultimativen "Deckel" aus den verschiedenen Hochpunkten seit 2009 bei rund 60 EUR auseinandergesetzt. Nachdem der Banktitel bereits im Januar deutlich an Momentum verlor, hat die aktuelle Wochenkerze für eine negative Entscheidung gesorgt. Schließlich steht auf Wochenbasis mit hoher Wahrscheinlichkeit ein "bearish engulfing" zu Buche, welches sogar die Körper der drei vorangegangenen Kerzen umschließt. Per Saldo haben sich die eingangs angeführten Hürden deshalb wieder einmal als zu hoch erwiesen, zumal beim Blick auf den MACD ein neues Ausstiegssignal droht. In dieser Gemengelage definiert die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 51,13 EUR) und dem Hoch vom Juni 2016 bei 50,67 EUR den nächsten wichtigen Auffangbereich. Für den ganz großen Befreiungsschlag - sprich eine langfristige Bodenbildung - ist nach wie vor ein "Lüften" des eingangs erwähnten "Deckel" bei gut 60 EUR vonnöten. Bis dahin müssen die Bullen kleinere Brötchen backen und ihre Ambitionen (zunächst) zurückstellen. Vielmehr dokumentiert die jüngste Entwicklung die kurzfristig bestehenden Korrekturgefahren.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.