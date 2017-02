HSBC: Barrick Gold (Weekly) - Mehrjahreshoch im Visier

Im Rahmen des heutigen "Gold-Specials" halten wir die Aktie von Barrick Gold für einen interessanten Einzelwert. Das hat eine Vielzahl von Gründen: Neben der idealtypischen Positionierung im "HSBC Trendkompass", der sowohl einen kurz- (Momentum) als auch langfristigen Aufwärtstrend (RSL) signalisiert, ist vor allem die vielversprechende charttechnische Konstellation ins Feld zu führen. So brachte die Atempause seit dem Mehrjahreshoch vom Juli vergangenen Jahres bei 23,47 USD letztlich nichts anderes als einen Pullback an die gebrochene Baissetrendlinie seit September 2011 (akt. bei 14,35 USD). Den anschließenden Aufwärtsimpuls quittieren die quantitativen Indikatoren aktuell mit einer Bodenbildung (RSI) bzw. einem neuen Einstiegssignal (MACD). In diesem Umfeld dürfte ein Sprung über die Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 18,04 USD) und den letzten Verlaufshochs bei 18,94/19,19 USD neues Aufwärtsmomentum in Richtung der Hochs der letzten Jahre zwischen 21,20 USD und 23,47 USD entfachen. Die genannte Glättungslinie bietet Investoren derzeit zudem die Gelegenheit neue Longengagements engmaschig abzusichern.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.