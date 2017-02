HSBC: DAX® (Daily) - Gap macht Mut und dient als Risikobegrenzung

Der DAX® startete gestern mit der erwarteten Kurslücke (11.775 zu 11.805 Punkte) in die neue Handelswoche. Ohne Impulse aus den USA, wo die Märkte aufgrund des "President’s Day" geschlossen blieben, gelang dem Aktienbarometer sogar die Verteidigung des eingangs angeführten Gaps. Damit rücken die jüngsten Verlaufshochs bei 11.848/93 Punkten verstärkt in den Fokus, deren Überwinden wir zuletzt bereits mehrfach als wichtigen Katalysator einer fortgesetzten Kursrally in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 12.391 Punkten ins Feld geführt hatten. Der freundliche Wochenstart sorgt gleichzeitig dafür, dass sich das jüngste MACD-Kaufsignal verfestigt. Aber selbst unter Risikogesichtspunkten kann die jüngste Kursentwicklung als wesentliche Orientierungshilfe herangezogen werden. So würde ein schnelles Schließen des gestrigen Aufwärtsgaps den Chancen eines Ausbruchs auf der Oberseite einen herben Dämpfer versetzen. In der Folge rückt die 38-Tages-Linie (akt. bei 11.634 Punkten) als nächster Auffangbereich ins Blickfeld. In der Summe steuert der DAX® derzeit auf eine klare Entscheidungssituation zu.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.