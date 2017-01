HSBC: DAX® (Daily) - Kommen die Bären auf die Beine?

Nach dem fast kometenhaften Anstieg zum Jahresende fehlt es dem DAX® in der ersten Januarhälfte bisher an Kraft für eine Fortsetzung. Gescheitert sind die Bullen dabei zunächst an dem horizontalen Widerstand im Bereich der Hochs vom Juni und August 2015 bei 11.636/70 Punkten. Erst ein Sprung über diese Marke würde den Weg für neue Kursgewinne ebnen, zumal im Kurzfristbereich (Stundenchart) in diesem Fall eine Flaggenformation "bullish" aufgelöst wäre und für neue Schubkraft sorgt. Der anschließende Widerstand in Form des Julihochs bei 11.802 Punkten sollte im Erfolgsfall ein Kinderspiel sein. Dass die Atempause des deutschen Leitindex aber wirklich schon ausgestanden ist, ist längst nicht sicher, zumal die technischen Indikatoren wie der Stochastik und der MACD das jüngste Stocken unmittelbar mit Ausstiegssignalen auf Tagesbasis quittiert haben. Auf der Unterseite bilden die beiden jüngsten zyklischen Tiefs bei 11.425/05 Punkten dabei kurzfristig die entscheidenden Haltemarken, deren Unterschreiten eine deutlichere Korrektur einläuten dürfte. Im Anschluss empfiehlt sich dann nur die 38-Tages-Linie (akt. bei 11.280 Punkten) als Unterstützung, bevor mit deutlich größeren Abschlägen bis in den Bereich von rund 10.800 Punkten zu rechnen ist, wo mehrere Hochs zusammenfallen.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.