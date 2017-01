HSBC: EUR/USD (Annually) - Jahr der Entscheidung - Bewegungsarmut adé

Das vergangene Jahr war zweifelsfrei an den Finanzmärkten im Allgemeinen und an den Devisenmärkten im Speziellen ein an Herausforderungen gespickter Jahrgang. Mit dem "Brexit-Votum", dem unerwarteten Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA sowie der Abstimmung über die Verfassungsänderung in Italien möchten wir Ihnen die wichtigsten Ereignisse nochmals ins Gedächtnis rufen. Angesichts der anstehenden Parlamentswahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland birgt auch das Jahr 2017 einiges an politischem Überraschungspotential. Obwohl im Umfeld der o. g. Ereignisse hohe Tagesschwankungen beim Währungspaar EUR/USD zu verzeichnen waren - nach der "Brexit"-Abstimmung am 24. Juni lagen zwischen Tageshoch und -tief rund 5 US-Cents, was der größten Schwankungsbreite seit Dezember 2008 entsprach -, gilt letztlich wohl doch die alte Börsenweisheit, wonach "politische Börsen kurze Beine haben". Schließlich zeigte sich der Euro zum US-Dollar - gemessen am Jahresschlusskurs 2015 von knapp 1,09 USD - über weite Strecken des Jahres unter dem Strich wenig beeindruckt (siehe Chart 1). Erst am 15. Dezember wurden unsere Leitplanken aus dem Vorjahr - Stichwort: "2016 als Übergangsjahr innerhalb der Grenzen von 1,05 USD bzw. gut 1,15 USD" - nach unten verletzt.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.