HSBC: EUR/USD (Quarterly) - Achtung: Vola-Impuls voraus!

Allein daran können Anleger erkennen: Schlägt der Euro den Boden bei 1,0538/1,0456 USD nachhaltig aus, müssen Investoren von einem Ende der Seitwärtsphase der letzten sechs Quartale ausgehen (siehe Chart 4). Aufgrund der langen Seitwärtsphase dürfte ein neuer Trendimpuls dann mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell, dynamisch und nachhaltig ausfallen. Dieses wichtige Zwischenfazit lässt sich durch einen weiteren Chart manifestieren: In den letzten Jahren haben wir regelmäßig über die Konstellation bei den Bollinger Bändern argumentiert. Auch 2017 sendet der Volatilitätsindikator eine klare Botschaft aus. Während sich vor einem Jahr der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band nahe seines historischen Hochs bewegte, was einen der entscheidenden Aufhänger unserer Prognose einer Trendpause in 2016 darstellte, hat sich die Situation inzwischen ins komplette Gegenteil verkehrt. Schließlich liegen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators aktuell so dicht beieinander wie nie zuvor in der bis Anfang der 1990er Jahre zurückreichenden Historie (siehe Chart 4). Damit ist der Abstand auch kleiner als bei den vorangegangenen Extrempunkten von 2013 und 2014. Zur Erinnerung: Vor knapp drei Jahren folgte anschließend der nahezu ungebremste Abverkauf von knapp 1,40 USD auf unter 1,05 USD.